El último adiós al 35 mm

La velocidad con la que las películas aparecen y desaparecen de las carteleras se debe, además de a las ganas voraces del público por consumir, al cambio en la forma de proyectar. Ahora todo es más sencillo: un disco duro o incluso un Blue-ray y un proyector de 25.000 euros hacen una sala. Los rollos de antes, los filmes en 35 milímetros grabados en varias cintas, son cosa del pasado.

Todo es más ágil desde que apareció lo digital, para bien y para mal. Las salas pueden contar con obras actualizadas en fechas acordes a su estreno, pero también es todo más efímero, olvidadizo y con poco tiempo de digestión. Es lo que piensa Pablo Baños, tercera generación junto a su hermano Milo de la familia que posee la distribuidora más importante de Galicia, Baños Films.

Estos días están de liquidación. Dan sepultura a las cintas de miles de películas rodadas y preparadas para proyectar en 35 milímetros. Ya no tienen cabida ni utilidad porque desde hace dos años no hay ninguna sala que las pueda poner. La era analógica acabó con los cines de los pueblos, los últimos que mantuvieron este tipo de funciones. Entre ellos, el cine Imperial de Ramallosa.

Las cintas que se llevarán próximamente para desechar y Pablo Baños. / Pablo Hernández Gamarra

Las únicas que se salvarán serán las obras gallegas. Se guardarán como documentos históricos en lugares como la sede de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic). No así los miles de ejemplares nacionales e internacionales que tuvieron más o menos éxito comercial. «Son cintas que ocupan muchísimo espacio y excepto para algún evento puntual, ya no tienen razón de ser. Por desgracia», explica Pablo Baños. Ahora están apiladas en un almacén de Sárdoma junto a viejos carteles promocionales. Allí esperan su turno para ser destruidas. Algunas tienen hasta 70 años, mientras que las más recientes fechan de la última década.

Baños recuerda que Titanic pesó 40 kilos y que no fue fácil que llegase a tiempo a todas las salas. Trasladar los seis rollos de película de unos sitios a otros no era llevadero y a veces tocaba esperar. «En las siete ciudades se priorizaba y en Vilagarcía se enfadaron porque se había estrenado algo antes de Navidades y allí les llegó en abril», cuenta. A veces ofrecer la gran pantalla llena requería conducir una noche entera desde Madrid: «Tuve que hacerlo por ejemplo con Piratas del Caribe, para que la tuviesen en Carballo», indica.

Además de la forma de proyectar, Baños se declara nostálgico de una forma de filmar que ya no siempre es rentable. «Ahora se hacen películas hasta con móviles, está bien para los que empiezan, pero no es lo mismo. Parece que cualquiera hace una película y hay que tener cuidado porque no todo el cine está bien hecho y realizado», dice. Su vida estuvo irremediablemente ligada al séptimo arte. Su abuelo, Emilio Baños, fundó la distribuidora en 1953 y a finales de los 80 continuó su hijo, con el mismo nombre. Pablo y Milo son el último eslabón, pues sus descendientes no están interesados en continuar con el negocio.

La inesperada llegada del 3D

Un disco duro, el sistema actual para proyectar películas. / Pablo Hernández Gamarra

El cine digital 3D en Galicia no llegó primero a ninguna de las grandes ciudades, sino a la localidad de Leiro (Ourense). Lo hizo en 2009 con el estreno de Avatar. «La empresa que gestionaba las salas de la localidad de Ourense estaba mal de dinero y no podían introducir el digital. Apareció primero en Leiro, donde iba gente de toda la provincia, además de Vigo y otros lugares», cuenta Baños.

Así, una pequeña sala de apenas cien butacas vio pasar a más de 4.000 espectadores. El pueblo solo tiene 2.000 censados.