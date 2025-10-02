La fundadora de SomosOcéano, Ana Carpintero, premiada por Caixabank
La viguesa Ana Carpintero, fundadora y responsable de SomosOcéano, es la ganadora de la quinta edición del Premio a la Profesional Autónoma de CaixaBank en su dirección territorial norte (Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi). Estos galardones buscan poner en valor la excelencia profesional e las trabajadoras por cuenta propia y su aportación a la sociedad y la economía de España.
Carpintero lanzó en 2016 SomosOcéano, especializada en el diseño y producción de calcetines innovadores, además de firmar colaboraciones con El Deseo, Alex de la Iglesia o Estrella Galicia. Fue elegida por un jurado formado por directivos y directivas de CaixaBank y por expertos independientes. Tras ganar la fase territorial, competirá con otros diez proyectos para ser una de las cinco finalistas del premio nacional.
