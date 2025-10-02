En Directo
DIRECTO VIGO
Últimas noticias hoy en directo de Vigo
Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto
Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.
Ana Blasco
África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
Es la primera niña nacida en Galicia tras practicarle a su madre, durante el embarazo, una cirugía de aorta con parada circulatoria controlada. Una operación de emergencia en la que fallecen uno de cada cuatro pacientes. Tras pasar 30 minutos sin riego sanguíneo en la placenta, nacer sana y evolucionar bien, en el Cunqueiro todos conocen a África como la niña milagro.
Ana Blasco
El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias
Los radiólogos sostienen que ya se han aplicado protocolos similares con «cero éxito» y cifran en un 80% el aumento de las TC urgentes desde la apertura del Álvaro Cunqueiro.
Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
Un motorista ha resultado herido esta mañana en una colisión por alcance con un turismo, ocurrido justo antes de la entrada del túnel de A Madroa, en sentido Tui. El accidente está causando retenciones en la AP-9, desde el acceso de Isaac Peral hasta el puente de Rande.
Carlos Ponce
Las esperas en la sanidad pública saturan la privada: tres meses para una ecografía
Povisa no tiene citas disponibles para determinadas pruebas diagnósticas hasta diciembre y Vithas, a partir de mediados de noviembre. La elevada demanda causada por lesiones musculares agrava aún más la situación.
X. A. Taboada
«No es droga»: la reacción en bloque al veto a las bebidas energéticas
Fabricantes, cadenas de distribución, supermercados y la CEG alegan en cientos de páginas que su prohibición a menores es desproporcionada o que no generan adicción
J. C. Guillade
El Celta se atraganta en su regreso
Borja Iglesias salió de nuevo al rescate de un Celta que ayer pudo acabar goleado de Stuttgart, dada la superioridad física y técnica del rival, pero en los últimos minutos rozó el empate en un remate de Bryan Zaragoza. Demasiado premio se hubiese llevado de Alemania el equipo vigués en un estreno europeo más gris de lo esperado ante un rival que le pasó por encima durante setenta minutos, aunque su conformismo por los dos goles de ventaja en el marcador permitió que los célticos se metiesen en la pelea por los primeros puntos de una liguilla de la Liga Europa que dentro de una semana le enfrentará al PAOK en Balaídos.
Los centros deberán abrir sus puertas con servicios mínimos durante la huelga de profesorado de este jueves en Galicia
La Xunta ha fijado, en una orden publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los servicios mínimos para la huelga de profesorado convocada por los sindicatos CIG y STEG para este jueves, que tendrán que garantizar la apertura y cierre de los centros escolares.
Lee aquí la información completa sobre la huelga del profesorado en Galicia.
Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
Hace poco más de un mes que la Dirección General de Tráfico (DGT) estrenó su nuevo radar en Vigo. Se trataba de un cinemómetro de tramo, que controla los kilómetros del 155,22 al 158,98 de la AP-9, a la altura del Ifevi. El cerco, sin embargo, no ha acabado ahí: durante la jornada de ayer se instaló un nuevo aparato en un punto estratégico de la VG-20.
J. C. Guillade
Camino a Stuttgart: 1.200 aficionados dan apoyo al Celta
El MHP Arena acogerá, mañana, a alrededor de 1.200 aficionados del Celta que no han querido perderse el estreno del equipo vigués en una nueva edición de la Liga Europa, ocho años después de la triste despedida en Old Trafford. Muchos de los que estuvieron en mayo de 2017 en Mánchester han querido repetir y acompañarán al equipo celeste en el primer compromiso de la liguilla del segundo torneo de la UEFA. Por tierra y aire se moverá el celtismo en esta ocasión, porque Stuttgart carece de costa, a través de diferentes medios de locomoción, en un alarde del espíritu aventurero que caracteriza a los gallegos.
Pablo Galán
Bruselas esconde qué hará con el caso AP-9, pero avisa de posibles sanciones
Pese a ser un tema de claro interés general, el caso AP-9 abierto entre España y la Comisión Europea (CE) se juega a puerta cerrada, desconociéndose los detalles del procedimiento de infracción abierto ya hace tres años por el organismo comunitario tras la denuncia interpuesta por En Colectivo en 2019.
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Davila 28/09/2025
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo