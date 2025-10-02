El Día de la Policía altera el tráfico en Vigo: desvíos y escapatorias por los cortes en el centro

Horas complicadas para moverse en coche por el centro de Vigo. Al igual que ayer y al menos hasta la tarde de hoy, los conductores que se muevan por el entorno de las calles García Barbón, Colón, Urzáiz, Alfonso XIII o Cervantes deberán armarse de paciencia o buscar recorridos alternativos si no quieren verse atrapados en un atasco de tráfico como el que sorprendió ayer a cientos de conductores en el centro de Vigo.

La celebración en la ciudad del acto central del Día de la Policía (jueves 2 de octubre a partir de las 11.30 horas) ha obligado a cortar al tráfico la calle García Barbón entre República Argentina y Colón. En este punto se homenajeará hoy a los caídos en acto de servicio, se impondrán las condecoraciones al mérito policial y se realizarán formaciones estáticas y dinámicas de unidades de Policía Nacional con la presencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Además, se celebrará un desfile.

La principal recomendación es que los conductores eviten esta zona de la ciudad dentro de los posible y, en particular, todos aquellos que llegan a Vigo a través de la última salida de la autopista AP-9 hacia Alfonso XIII y Cervantes. La Concejalía de Tráfico ha decidido cambiar el sentido de circulación de esta última calle, que ha pasado a ser descendente desde Urzáiz. Por ello, la única alternativa será descender por Alfonso XIII hacia García Barbón sin poder continuar luego hacia Colón. Por este motivo, y para evitar embotellamientos como los registrados, se aconseja a los conductores que acceden a la urbe por la autopista que la abandonen antes en las salidas hacia los túneles de Beiramar, Isaac Peral o Buenos Aires.

Ensayo en el centro de Vigo del acto central del Día de la Policía que se celebrará el jueves 2 de octubre en García Barbón. / Marta G. Brea

También los conductores que circulen por desde Isaac Peral por Garcían Barbón tendrán también que tratar de evitar este vial hasta mañana por la tarde. Se prohibirá el paso hacia Colón desde el cruce con Serafín Avendaño a través de filtros policiales y se permitirá circular solo a residentes, transporte público, escolar o de servicios.

Otro cambio importante de circulación afectará a la calle Uruguay, que cambia de sentido de circulación hacia Colón desde República Argentina. Igualmente, esta última calle pasará a ser ascendente desde García Barbón para uso exclusivo del transporte público y usuarios del parking El Dorado.

Otros cortes de tráfico

Vehículos del Cuerpo Nacional de Policía estacionados en Policarpo Sanz. / Concello de Vigo

El corte de tráfico afecta también a Policarpo Sanz, donde se habilitará el estacionamiento de los vehículos participantes en el acto central del Día de la Policía en Vigo.

A mayores, y en momentos puntuales durante el desfile de hoy por la mañana, se cortará el tráfico en la calle Colón entre Concepción Areal y Marqués de Valladares.

También hoy miércoles durante los ensayos y mañana jueves por la mañana durante el desfile se prohibirá el acceso desde Marqués de Valladares hacia Colón y Rosalía de Castro; desde la rotonda de «la paellera», en Areal, hacia Inés Pérez de Zeta, Colón y Praza de Compostela; y también desde Rosalía de Castro hacia Canceleiro, República Argentina, Inés Pérez de Zeta y Pontevedra.