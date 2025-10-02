La coordinación aeroportuaria de Galicia se debate mañana en Vigo

El Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia celebrará este viernes en Vigo la primera reunión tras la «espantada» de Ryanair de los aeródromos de Peinador y Lavacolla anunciada hace un mes. Este órgano creado en 2014 —sin grandes resultados por ahora— está coordinado por la Dirección General de Aviación Civil y cuenta con representantes de Aena, Xunta, ayuntamientos y agentes económicos.

Desde el ejecutivo gallego han señalado al Gobierno por la pérdida de rutas y pasajeros, criticando la subida de tasas anunciada para el próximo año. A ello se suma la demanda de las alcaldesas de A Coruña y Santiago, que piden retomar la coordinación en el sistema aeroportuario ante la amenaza de Oporto.

Oferta de la Diputación

Sobre la pérdida de conexiones de la terminal viguesa se pronunció la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, quien se ofreció para «liderar» la búsqueda de nuevas aerolíneas que ocupen el lugar de la low cost irlandesa. Aunque la presidenta del PP local recordó el contrato suscrito por Rafael Louzán con Air Europa en 2006, desde el partido rechazan apostar por las subvenciones para consolidar rutas y critican que Abel Caballero no haya logrado estabilizar ninguna durante los últimos 15 años.

Por parte del Concello de Vigo acudirán la tercera teniente de alcalde y edil de Urbanismo, María Xosé Caride, y la viceportavoz Yolanda Aguiar. Sobre el ofrecimiento del gobierno autonómico y provincial, desde Praza do Rei consideran que «ya va siendo hora de que apoyan a Peinador», ya que «el Concello lleva años apoyando el aeropuerto pero el problema se genera cuando Ryanair abandona Santiago», reflexionan. «¿Por qué se va Ryanair de Santiago? Porque la Xunta dejó de pagar. Que se vaya Ryanair de Vigo no es un problema, que se vaya de Santiago sí», añaden.