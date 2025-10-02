Convocan una movilización por Palestina el próximo sábado

Cuarenta y dos organizaciones sociales, sindicales y políticas llaman a la movilización contra el genocidio en Palestina en una manifestación que tendrá lugar este sábado y que partirá a mediodía desde la confluencia de Vía Norte con Urzáiz.

Con el objetivo de unir voces para mostrar solidaridad con el pueblo palestino y pedir el fin de la masacre, la Plataforma Cívica de Vigo Pro-Palestina ha conseguido sumar a distintas organizaciones «nun acto común de denuncia, solidariedade e dignidade», subrayando el «carácter loitador e empático da nosa comarca».

Los organizadores de la manifestación recuerdan que la situación en Gaza no deja de empeorar deliberadamente, aumentando cada día el número de muertos y heridos. Por ello, invitan a los asistentes a la movilización de sábado a portar banderas palestinas, pancartas sin mensajes partidistas y mensajes claros de apoyo a la población de Gaza.