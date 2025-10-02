Convocan una movilización por Palestina el próximo sábado
Cuarenta y dos organizaciones sociales, sindicales y políticas llaman a la movilización contra el genocidio en Palestina en una manifestación que tendrá lugar este sábado y que partirá a mediodía desde la confluencia de Vía Norte con Urzáiz.
Con el objetivo de unir voces para mostrar solidaridad con el pueblo palestino y pedir el fin de la masacre, la Plataforma Cívica de Vigo Pro-Palestina ha conseguido sumar a distintas organizaciones «nun acto común de denuncia, solidariedade e dignidade», subrayando el «carácter loitador e empático da nosa comarca».
Los organizadores de la manifestación recuerdan que la situación en Gaza no deja de empeorar deliberadamente, aumentando cada día el número de muertos y heridos. Por ello, invitan a los asistentes a la movilización de sábado a portar banderas palestinas, pancartas sin mensajes partidistas y mensajes claros de apoyo a la población de Gaza.
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Davila 28/09/2025
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo