Cien actores aficionados en el «Certamen de Teatro 2025»

El «Certamen de Teatro 2025», que cuenta con el apoyo del Concello, ofrecerá ocho representaciones en los centros culturales vecinales protagonizadas por actores aficionados. El alcalde, Abel Caballero, acompañado por el concelleiro de Cultura, Gorka Gómez, y por Marcos Castro y Carlos Pérez, de la Agrupación de Centros Deportivos Culturales de Vigo, y de José Manuel Veiga y María Luisa García, del Centro Cultural de Bembrive, animaron ayer a llenar los auditorios donde un centenar de actores amateurs interpretarán esas ocho obras. Las representaciones arrancarán este sábado y finalizan el domingo 2 de noviembre. La iniciativa busca dar visibilidad al talento local y fomentar la participación vecinal a través de las artes escénicas.