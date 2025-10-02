Caballero insta a la Xunta a tomar medidas frente a la sequía

La ciudad de Vigo afronta un período de sequía con el embalse de Eiras al 55% de su capacidad, casi 40 puntos menos que en la misma fecha del año pasado. Con este panorama, el Concello aplicó ya en agosto medidas de ahorro: prohibición de baldeos, reducción de riego, cierre de fuentes ornamentales y duchas de playa, restricción al lavado de vehículos, además de un control estricto de fugas, que según el gobierno local son mínimas. El alcalde, Abel Caballero, pusp en valor la entrada en funcionamiento de la nueva potabilizadora, que permite un mejor aprovechamiento y más días de suministro, y criticó a la Xunta por no aportar financiación ni poner en marcha un embalse de apoyo al de Eiras, pese al acuerdo con el Estado. Además apeló a la ciudadanía para que se responsabilice de su propio consumo.