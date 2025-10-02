El BNG de moviliza contra el «abandono» de Plaza Independencia
El BNG denuncia el «total abandono» de Plaza Independencia. Los nacionalistas hicieron un simbólico acto de protesta, precintando algunos de los «numerosos» elementos deteriorados que presenta este espacio para criticar «la falta de gestión» del Concello.
