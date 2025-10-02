Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG de moviliza contra el «abandono» de Plaza Independencia

Concentración del Bloque.

El BNG denuncia el «total abandono» de Plaza Independencia. Los nacionalistas hicieron un simbólico acto de protesta, precintando algunos de los «numerosos» elementos deteriorados que presenta este espacio para criticar «la falta de gestión» del Concello.

