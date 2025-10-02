La Audiencia de Vigo deja en libertad a los dos atracadores del banco de Gran Vía

Que la Justicia es lenta ya no sorprende a nadie, pero esta demora en el trámite de los procedimientos está permitiendo que investigados que fueron detenidos por delitos graves salgan provisionalmente de prisión. Así ocurrió a principios de año con el único sospechoso del crimen de la viguesa Judith Muñoz —dos años después del crimen todavía no hay resultados del ADN recogido del paño con el que fue asfixiada—, para el que se dictó un auto de libertad preventiva y lo mismo acaba de ocurrir con los dos únicos investigados por el mayor asalto a un banco en Vigo que se encontraban en la cárcel.

La Audiencia dejó en libertad por esta causa a J.J. Tielas y a Alberto Carballa «Berto», por el asalto a la entidad La Caixa en Gran Vía, cometido el 7 de diciembre de 2023, logrando un botín superior a los 300.000 euros. Las detenciones se produjeron en el mes de abril de 2024 tras meses de seguimientos y vigilancia por parte de la Policía Nacional a esta banda, que integraban además de Tielas y Berto, la pareja de este último y M.F. Rey Márquez «Lolo» , quien fallecía el pasado mes de diciembre a consecuencia de una enfermedad.

Al cumplirse ya más de un año desde su ingreso en prisión y a la espera de que se entregue por parte de los investigadores parte las diligencias requeridas por el juzgado que dirige la causa, la Audiencia dictó un auto de puesta en libertad de los dos sospechosos, si bien uno de ellos continúa en el penal al tener pendiente el cumplimiento de otras condenas.

Concretamente, la única prueba que resta para concluir la instrucción es el volcado de dos ordenadores y un teléfono móvil que fue intervenido en los registros domiciliarios de los detenidos en el momento de su arresto. Al tratarse de tecnología bastante analógica, acceder a su contenido, según explican fuentes judiciales, no está siendo nada fácil por parte de los agentes de Madrid que son los encargados de llevar a cabo esta tarea. En Vigo, según precisaron estas mismas fuentes, no se dispone de la tecnología necesaria para el desbloqueo de dichos terminales. «Aquí se realizó el volcado de otros dispositivos pero no se encontró nada determinante. Ahora estamos a la espera de los ordenadores y móvil que faltan», explican.

A esto hay que sumarle la elevada carga de trabajo que tienen en las dependencias policiales y en concreto las unidades de delitos telemáticos encargados del volcado de estos aparatos. Y también la nula colaboración por parte de los investigados, ya que no han facilitado ni al juzgado ni a los agentes las contraseñas que permitirían el acceso a los terminales.

A consecuencia de esta demora, desde el Juzgado instructor se ha remitido el pasado 8 de septiembre un nuevo oficio a la Policía Nacional para tratar de acelerar los tiempos y obtener cuanto antes el volcado y toda la información contenida en dichos dispositivos para su análisis. Cierto es que las cámaras de seguridad han permitido apuntalar el caso, pero se requieren más pruebas que corroboren la planificación del atraco que se les atribuye a los investigados.