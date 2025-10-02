Agustín Riobó Quintas, nuevo director general del Círculo de Empresarios de Galicia

El Círculo de Empresarios de Galicia ha designado a Agustín Riobó Quintas como nuevo director general de la institución.

Con una reconocida trayectoria en G.O.C. y una estrecha vinculación al Círculo, donde ha formado parte de la junta directiva y colaborado en distintas etapas, «combina un profundo conocimiento del tejido empresarial gallego con una visión práctica de los retos de la empresa en un entorno global».

La presidenta, Maria Borras, destacó que afronta esta nueva etapa con energía y convicción, con el objetivo de consolidar al Círculo como referente de opinión, influencia y relaciones empresariales en Galicia.

El relevo coincide con la despedida de Víctor Jauregui Juarrero, quien ejerció la dirección general durante los últimos nueve años. La presidenta expresó su más sincero agradecimiento por la «extraordinaria labor desarrollada», subrayando que su dedicación y compromiso han sido claves en momentos decisivos para la institución.

Con este cambio, el Círculo abre una nueva etapa marcada por la continuidad y la proyección de futuro.