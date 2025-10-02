Agentes le salvan la vida a un hombre en pleno acto del Día de la Policía en Vigo

La rápida actuación de agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Local de Vigo y los sanitarios, ha salvado la vida a un ciudadano alemán que sufrió un paro cardíaco en el acto central del Día de la Policía, que se ha celebrado este jueves en la ciudad gallega.

Varios efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) fueron reclamados por una mujer que les alertó de que un hombre estaba tirado en la calle, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Se trataba de un alemán de 61 años que había sufrido un paro cardíaco en las inmediaciones de la calle donde se celebraba el evento, García Barbón. Al comprobar que «apenas respiraba», los agentes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de 20 minutos y lograron estabilizarlo.

La Policía local de Vigo facilitó a los uniformados de la Nacional un desfibrilador autónomo con el que consiguieron que recuperara el pulso.

Posteriormente, llegaron los sanitarios, que lo trasladaron a un hospital de Vigo, donde permanece ingresado.

El acto central del Día de la Policía en Vigo estuvo presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, así como por otras autoridades civiles y militares.