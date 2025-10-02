Acopio antes de la llegada de 640 griegos

Tambores de guerra y preparativos para que el Val do Fragoso se convierta hoy en un desfiladero digno de las mejores batallas del viejo continente. Balaídos vive 110 meses después una previa europea en una jornada marcada en el calendario de la hostelería viguesa, aunque más por el significado para la afición local que por una masiva llegada de extranjeros. Y es que la poca antelación para organizar el viaje (la fecha se conoció hace un mes), los 2.600 kilómetros de distancia desde Salónica y las pobres conexiones del aeropuerto de Peinador harán que unos 640 aficionados del PAOK hagan acto de presencia en tierras. El primer centenar de ellos llegó ayer en autobús , mientras que el grueso lo hará de forma escalonada y a título particular. Esta renuncia a parte de las entradas reservadas por la UEFA (5% del aforo) han permitido vender algunas localidades extra al público general.

Frente a ellos, más de 20.000 celtistas que desde el «paso» de Eugenio Kraft tratarán de llevar a los hombres de Claudio Giráldez a la primera victoria de la temporada. En esta angosta calle está prevista la previa y un espectáculo pirotécnico antes de la llegada del equipo celeste.

Los próximos encuentros en casa podrían dejar un mayor botín en las arcas de la hostelería local. Niza (23 de octubre), Bolonia (11 de diciembre) y Lille (22 de enero) cuentan con mejores conexiones aéreas con Oporto o Vigo mediante una sola escala.