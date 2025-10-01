La UVigo descarta promover residencias estudiantiles como propone el Gobierno

El déficit de vivienda no solo afecta a los vigueses, a los residentes en la ciudad que buscan emanciparse o dejar de compartir piso, sino también a los estudiantes llegados de otros municipios o incluso países para cursar alguna titulación de la Universidad de Vigo. Este problema habitacional motivado por la escasez de pisos para alquilar a precios asequibles se ha convertido en un «lastre» para la institución académica, que hace que el estudiantado de fuera se decante por otros lugares donde encontrar un inmueble es mucho más económico.

Universidades promotoras de residencias

Ante esta situación, que no es exclusiva de Vigo, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), Diana Morant, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, mantuvieron una reunión de trabajo el pasado 24 de septiembre con representantes de la UVigo y otras 43 universidades españolas para impulsar la creación de alojamientos para estudiantes. Concretamente, la propuesta del ministerio consistía en animar a las universidades a “dar un paso y convertirse en promotoras de residencias que sean accesibles a través de suelo público con financiación pública”.

Desde la institución viguesa no son ajenos a este problema. «A Universidade de Vigo ten moito atractivo entre os estudantes de fora e a falta de alugueres a una prezo asequible non pode frenar esta expansión. Hai que apostar por un sistema que atraiga estudantes e que garantice a súa vivenda», explicaba ayer el rector Manuel Reigosa. Con todo, reconoce que la propuesta lanzada por Morant, de la convertirse en promotor de vivienda para estudiantes, no es la que más se ajustaría con las propias competencias de la UVigo. «Non queremos competencias que non temos. Hai que buscar medidas para colaborar cos concellos e lograr ofertas de pisos mellores», precisa Reigosa, quien delega en las administraciones competentes en materia de vivienda la responsabilidad de dotar a los ayuntamientos del suelo público necesario para que los estudiantes no renuncien una universidad ante la imposibilidad de pagar una vivienda.

Por ello, el rector mantendrá una nueva reunión de trabajo la próxima semana con el ministerio para abordar la situación; situación que según explica Manuel Reigosa es extensible a sus tres campus: Vigo, Ourense y Pontevedra. «Hai que abordalo a nivel global», sentencia.

Su postura no dista por completo del planteamiento de la ministra Morant, que instó un plan de prospección conjunto entre universidades, comunidades autónomas y ayuntamientos. Este plan, detalló, permitiría identificar de manera «coordinada» los suelos públicos disponibles y evaluar su potencial para el desarrollo de vivienda o alojamientos asequibles, especialmente dirigida a estudiantes y al personal investigador.

A día de hoy son varias universidades, concretamente media docena, las que no ven con malos ojos esta alternativa; precisamente instituciones que se encuentran en las ciudades más tensionadas turísticamente: Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Pablo Olavide (Sevilla), la de León, la de Baleares, la de Canarias y también la Pompeu i Fabra de Barcelona.

Datos de la UVigo

Según el Portal de Transparencia de la UVigo, de los 16.041 estudiantes de Grado en el curso 2023/2024, el 92, 3% (14.821 estudiantes) son de la propia comunidad gallega, 9.347 concretamente de la provincia de Pontevedra. Del restante 7,7%, la provincia que más estudiantes tiene en la universidad viguesa es Madrid (160 estudiantes) seguida de Asturias, Cádiz y León. En cuanto al alumnado extranjero que participó de algún programa de movilidad, fueron 520 de más de 30 nacionalidades.

Las estadísticas de la propia institución viguesa también refleja que el 33,8% de los titulados son de Vigo, seguidos por Ourense (11,4%), Pontevedra (7,0%), A Coruña (4,1%) y Santiago de Compostela (2,8%).

Techos «universitarios» que pasan los 400 euros

Piso o residencia universitaria. Esta es el dilema al que cada mes de junio, momento de hacer la matrícula, se enfrentan los estudiantes. El mercado inmobiliario presenta una oferta escasa para una amplia demanda y Vigo no tiene una gran gama de residencias públicas. De hecho, solo hay dos. Por un lado está la Residencia Juvenil Altamar, de la Xunta, que ofrece 92 habitaciones a 324 euros con comida incluida. Es la opción más económica pero a priori muy limitada ya que está pensada para personas entre los 18 y los 30 años.

La de O Castro, ubicada en el campus Lagoas-Marcosende cuenta con 218 plazas y ofrece estudios con cocina a partir de los 386 euros (sin sumar gastos de luz o agua). A partir de ahí, todo sube. Los centros privados cuestan más de 400 euros y para adquirir una habitación privada con baño en algunos casos hay que pagar en torno a los 700 euros. Es el caso de la Residencia de Estudiantes Bitácora, en la calle Carral. Ofrece una pensión completa por 860 euros o 750 euros sin baño propio. La Residencia Don Quijote o la ubicada en el número 75 de Gran Vía son otras dos opciones privadas y ubicadas en el centro de la ciudad. Esta última tiene alojamientos a partir de los 600 euros si se está dispuesto a compartir. Si no, desde 700 euros.

Los precios en las residencias se encarecieron considerablemente, de forma que sin beca muchos se decantan por habitaciones en pisos compartidos, con precios más bajos por arrendamiento pero con más coste por los gastos de luz, comida, internet... sin contar la fianza o, a veces, seguro de impago.