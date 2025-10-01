Última conferencia de la Policía Nacional
Las celebraciones del Día de la Policía cerraron un nuevo capítulo con la segunda y última charla del ciclo de conferencias que se desarrolló en la sede de Afundación. Hoy es la gala de premios y mañana tendrá el acto central, que está provocando ya cortes de tráfico en el centro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Davila 28/09/2025
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura