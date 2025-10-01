La ubicación de las viviendas hace variar hasta un 86% los recibos del IBI en Vigo

Los propietarios de algún inmueble en Vigo se enfrentan durante estas semanas al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una de las principales vías de financiación para cualquier administración local junto a los fondos que aporta el Estado para costear las inversiones y los servicios públicos. Esta tasa, de actualidad tras aprobarse en el pleno municipal una revisión del tipo impositivo para el próximo año, tiene un gravamen para los bienes urbanos en el presente ejercicio de un 0,98%, coeficiente que se debe multiplicar por el valor catastral del inmueble para obtener el recibo.

La Dirección General del Catastro acaba de actualizar los valores por distritos y, según estos datos, la diferencia dentro de la ciudad para los vecinos puede alcanzar hasta un 86% para la contribución por una vivienda colectiva de las mismas características.

Así, el valor catastral medio más elevado se da, como es esperable, en el ámbito que comprende el centro y el Casco Vello, con el metro cuadrado tasado en 307 euros. Ese techo del valor catastral medio del metro cuadrado (que se toma como referencia en términos impositivos pero que no tiene nada que ver con el valor real de mercado de la propiedad) contrasta con el reflejado en el distrito que comprende las parroquias de Matamá, Beade, Bembrive, Valadares o Zamáns, donde la cifra se sitúa en 165 euros, por lo que el registro alcanzado en el corazón de la ciudad es un 86% más elevado.

En un segundo escalón, tras los pisos del centro, pero ya entre los 250 y los 300 euros el metro cuadrado, se sitúan los situados en los distritos de las zonas de Casablanca-Venezuela (297), Beiramar-Travesas (293) y Bouzas-Coia (257).

La categoría de vivienda unifamiliar, por su parte, presenta algunas diferencias y, aunque las situadas en el distrito centro presentan el valor medio más elevado, con 300 euros por metro cuadrado, la diferencia que se llega a alcanzar en la ciudad es menor que en el caso de los pisos, ya que el valor medio en el ámbito de Matamá-Beade-Bembrive-Valadares y Zamáns asciende a 193 euros el metro cuadrado, un 17% más elevado que una vivienda colectiva en el distrito.

Valor catastral medio por distritos en Vigo / Hugo Barreiro

Los datos publicados por el Catastro reflejan también las diferencias de importe en la contribución que estipula la ubicación en los inmuebles con uso comercial, con el valor medio más elevado (440 euros el metro cuadrado) en el distrito Casablanca-Venezuela, con el centr-Casco Vello y Beiramar-Travesas también por encima de los 400 euros. La cifra más baja, de 263 euros el metro cuadrado, se da en el ámbito Castrelos-Freixeiro-Sárdoma.

Factores de cálculo

El incremento del tipo impositivo del IBI en un 4% para 2026, aprobada el lunes en el pleno municipal, ha generado una nueva polémica entre gobierno local y oposición, considerando PP y BNG improcedente una nueva subida que el PSOE toma para garantizar la prestación de los servicios públicos, cuyo coste está creciendo.

Aunque Vigo tiene el gravamen más elevado de las siete ciudades gallegas, el recibo medio no es el más elevado, un puesto que corresponde a Santiago.

La explicación la tiene la base imponible que se utiliza para calcular las cuotas de los vecinos, ya que la actualización catastral más reciente en Vigo se remonta a 1990, por lo que la ciudad olívica presenta el valor catastral medio de sus bienes urbanos más bajo entre las siete ciudades, fijado en 38.842 euros, la mitad que el de la capital gallega.