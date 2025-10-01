El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias

Más de media plantilla del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Álvaro Cunqueiro iniciará una huelga indefinida el próximo lunes, si antes no llegan a un acuerdo con la Dirección del Área Sanitaria de Vigo sobre cómo reforzar sus guardias para hacer frente al incesante aumento de la demanda. El gerente, Javier Puente Prieto, prevé citar a sus representantes esta semana y analizar la situación y las soluciones en base a las estadísticas de actividad. La primera medida que plantea es la implantación de una «determinación» para evaluar si cada prueba urgente de imagen es necesaria o no, con el objetivo de eliminar aquellas prescindibles.

Los profesionales que han convocado el paro a partir del próximo 6 de octubre explican que, en estos años, ya se han aplicado diversos protocolos en esta línea «con cero éxito». «Siguen intentando hacernos perder el tiempo», lamenta la doctora Elena Chavarri.

Una de las cifras que para ellos mejor demuestra el aumento de la demanda a la que se enfrentan son las solicitudes de tomografías computerizadas (TC) urgentes: crecieron un 80% desde que abrió el Cunqueiro y un 9,5% solo en el último año —comparando el primer semestre de 2024 con el de 2025—. Y los recursos siguen siendo los mismos: 2 radiólogos.

El Sergas subraya que hay un tercero localizado para las resonancias. Los profesionales explican que esto es herencia de los 20 años que la técnica estuvo en manos de Galaria —antes, Medtec— y, por tanto, la falta de formación de la mayoría de la plantilla pública en resonancia de urgencia —de cualquier parte del cuerpo—, ya que el servicio —de unos 50 facultativos— se subespecializa por zonas anatómicas. Puntualizan que si los de guardia presencial dominan la totalidad de la técnica, ya no está el tercero localizado y recuerdan que asumen también todas las resonancias urgentes del Área Sanitaria de Pontevedra.

El colegio apoya el paro del 3

El Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra manifestó ayer su apoyo a la huelga del viernes convocada por los sindicatos O’Mega y CESM frente al anteproyecto del estatuto marco promovido por el Ministerio de Sanidad y llama a «toda la profesión» a que «actúe unida para garantizar un porvenir digno y respetuoso» con la «labor asistencial y docente».

Por su parte, la plataforma SOS Sanidade Pública convoca una protesta el viernes a las 10.30 ante el centro de salud Nicolás Peña contra su cierre. El martes 14 protestarán ante el de Coia por el traslado de Pediatría.

