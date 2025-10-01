Productores y comerciantes potencian el sello Fresco&Salvaje
Crearán un plan de trabajo conjunto e invitan al Puerto a ser socio estratégico
La Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo (OPPF-4) y la Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo (Acopevi) han firmado un convenio de colaboración para implantar un etiquetado que refuerce la visibilidad, trazabilidad y responsabilidad del pescado fresco y salvaje comercializado desde el Puerto.
Con esta medida, estos colectivos buscan superar la diversidad de formatos en etiquetas, ya que consideran que dificulta una información «uniforme» del producto y que dificulta el posicionamiento del producto en mercados nacionales e internacionales.
Los promotores de este sello, que elaborarán un plan de trabajo conjunto para los años 2025 y 2026, invitan a la Autoridad Portuaria de Vigo a incorporarse como socio estratégico.
