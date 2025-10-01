Los peajes de la AP-9, «por el interés general»

La ola de presión política y social tras la decisión de mantener todo igual en la AP-9 y en la AP-66, autopistas cuyas concesiones se prorrogaron de manera ilegal en el año 2000, no llega a los despachos del Ministerio de Transportes, que volvió esta semana a defender su postura de dilatar lo máximo posible la resolución del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, abocado a los tribunales de justicia comunitarios.

El número dos del ministro Óscar Puente, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, dejaba claro esta semana en una visita a Asturias que no está en la agenda del Ejecutivo rescatar las concesiones y levantar las barreras pese a las ilegalidades cometidas. ¿La razón? Defender el «interés general» de los ciudadanos.

«Su rescate tendría unos costes milmillonarios que saldrían de los bolsillos de los ciudadanos. Saben que dos concesiones de este importe y este volumen tienen unas implicaciones jurídicas y económicas milmillonarias, creo que eso cualquiera lo puede entender», señaló Santano a preguntas de los medios de comunicación.

Reconoció, no obstante, que asumir un rescate en estos momentos de las concesiones de la AP-9 y la AP-66 podría resultar más económico que mantener la concesión y seguir tirando de las arcas públicas para costear las bonificaciones aprobadas a los viajeros recurrentes, dinero que va a parar a manos de las empresas que gestionan las autopistas, cuya facturación no se resiente en ningún momento. Santano comparó la situación con cancelar la hipoteca de una vivienda.

«Todo depende de cómo se hagan las cuentas. ¿A usted qué le resultaría mejor, cancelar la hipoteca hoy o seguir pagándola? Es evidente que si uno suma las cantidades, la hipoteca te acaba saliendo más cara pero, ¿tienes el dinero para pagarla ya? Esa es la pregunta», explicó el secretario de Estado de Transportes, reduciendo por tanto el problema a una cuestión de liquidez en un momento en el que el Gobierno sigue sin vislumbrar en el horizonte la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales que podrían ser una herramienta para mejorar las condiciones de la AP-9 y la AP-66 para los conductores.

Santano se mostró también molesto por escuchar críticas sobre este asunto por parte del PP, partido al que recordó que la situación actual parte de una decisión de un Ejecutivo de los populares que cometió una ilegalidad. El número dos de Óscar Puente reclamó al PP «humildad y pedir disculpas por ser los responsables».

Queda por ver ahora cómo evoluciona el frente común armado entre Galicia, Castilla y León y Asturias para ir de la mano en la reivindicación de conseguir la gratuidad de las autopistas. En tierras asturianas, la unión política y social parece ir algo más avanzada y ya han celebrado una reunión a varias bandas en la denominada «Alianza de las Infraestructuras» y ya preparan una gran movilización el próximo 17 de octubre en Oviedo.