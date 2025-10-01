¿Quién es el Dandy de Barcelona? El polémico influencer que actuará en una discoteca de Vigo este viernes

Esta semana, el anuncio de la actuación del influencer conocido como el Dandy de Barcelona en la discoteca viguesa Nébula The Club ha generado una gran polémica. Este hombre se ha convertido en una figura popular de las redes sociales por sus opiniones franquistas y machistas, muchas veces dirigidas contra figuras públicas como Pedro Sánchez o Irene Montero.

El gobierno municipal de Vigo trasladó el pasado lunes su rechazo ante la presencia del 'tiktoker' en este evento. «Consideramos que Vigo tiene que ser un lugar libre de violencias contra las personas y por eso hacemos un llamamiento a ese local de ocio situado en Vigo para que no se produzca esta actuación que atenta contra los derechos de las personas», señalaba la teniente de alcalde, Carmela Silva.

El establecimiento mantiene la cita a pesar de la solicitud del concello para que cancelen la actuación del tiktoker «conocido por sus discursos y actitudes abiertamente machistas, misóginas, puteras, franquistas, racistas y homófobas».

Quién es el Dandy de Barcelona

Claudio Bermejo es el nombre detrás del alter ego 'Dandy de Barcelona'. Se trata de un hombre de unos sesenta años, rapado al cero y entrado en carnes, con aspecto desaliñado y gafas de culo de botella. Su «santuario» es bar Las Palmeras, en el barrio de La Verneda i la Pau de la Ciudad Condal.

Bermejo, que se ha proclamado en varias ocasiones como «de derechas y de Vox», así como por afirmar que es un consumidor recurrente de prostitución. Se hizo popular cuando se viralizó un vídeo suyo en el cual silbaba una melodía inventada mientras movía la mano con el pulgar y el meñique levantados. Este peculiar silbido se convirtió en un signo de su identidad, además de en un meme.

El coche cuando aparcando te acercas demasiado a otro coche pic.twitter.com/nxab1CK1qP — El Dandi de Barcelona (@DandyBarcelona) June 16, 2020

Tras este vídeo, empezó a recibir visitas a diario de jóvenes que se acercaban para saludarse y hacerse selfies con él intentando imitar su característico silbido. Cuelga vídeos caseros con sus opiniones, la mayor parte de las veces polémicas, y en los últimos meses ha participado en eventos y vídeos organizados por otros creadores de contenido en los que se junta con otros personajes de internet buscando sacar contenido que genere discusión y visitas.

Tiene varias canciones publicadas en YouTube. Su mayor éxito, 'El Dandy', que suma 3,5 millones de reproducciones, o 'El Dandy Gil y Gil', cuenta con más de 900.000 visualizaciones. Una de las claves de su popularidad y del rechazo que ha provocado el anuncio de su actuación es que ya ha protagonizado varios escándalos durante sus bolos; por ejemplo, en una discoteca de Salou cuando cantó el 'Cara al sol' mientras decenas de jóvenes lo coreaban.

Polémicas del Dandy de Barcelona

Una de las polémicas más recientes se produjo este mismo año en Asturias, durante un bolo similar al que se propone para esta semana en Vigo. Subido en la cabina junto al Dj, micrófono en mano, mandó pinchar el 'Himno de España', lo escuchó haciendo el saludo militar y, en cuanto acabó la música, empezó a lanzar vivas que corearon decenas de jóvenes, algunos haciendo el saludo fascista.

«¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Viva el Caudillo! ¡Viva Santiago Bernabéu! ¡Viva el Dandy de Barcelona!» fueron algunas de las proclamas que profirió durante el evento.

Condenamos estos hechos acaecidos el pasado fin de semana en la Discoteca #Aipol de #Arriondas por atentar contra la convivencia pacífica y democrática y promover el fascismo. 1/3👇#MemoriaDemocrática pic.twitter.com/4iKywJKwIt — Podemos Asturies (@PodemosAsturies) February 10, 2025

Otra polémica similar a la vivida esta semana en la ciudad olívica, pero con mayor alcance institucional, tuvo lugar el mes pasado en la localidad aragonesa de Sesué, después de que el Dandy fuese contratado para participar en las fiestas del pueblo.

El rechazo en redes no tardó en producirse, llegando a recibir las críticas del exdiputado de Podemos, Pablo Echenique, que llegó a afirmar en redes que el pueblo «contará con un franquista que promueve agresiones sexuales para sus fiestas patronales».

Sin duda, uno de los momentos más sonados fue el incómodo momento que le hizo pasar al cantante David Bisbal durante la ceremonia de los Latin Grammy 2024. El almeriense estaba enviando un mensaje de apoyo para los afectados por la dana de Valencia cuando el tiktoker lo interrumpió, un momento que el cantante asegura que estaba orquestado por quien grababa el vídeo.

La discoteca mantiene la actuación

A pesar de la controversia, el establecimiento continúa vendiendo entradas y promocionando la actuación, por lo que nada hace presagiar que se vaya a cancelar pese al descontento de las instituciones locales y de parte de la población.