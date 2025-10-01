Atascos en el centro de Vigo y colas en la AP-9 por el corte al tráfico en García Barbón por el Día de la Policía

Mañana muy complicada en materia de tráfico en el centro de Vigo. El cierre de García Barbón en el tramo entre República Argentina y Colón por los actos previstos mañana por el Día de la Policía, como adelantó este periódico, está provocando serios problemas de circulación en la ciudad. Tanto en el centro, como en los acceso por la autopista AP-9, donde se están registrando colas kilométricas para entrar en la ciudad.

Además del corte en García Barbón que está saturando todas las calles del entorno desde primera hora, la Concejalía de Tráfico ha variado en sentido de la calle Cervantes, que ha pasado a ser descendente desde Urzáiz, con lo que todos los vehículos que salen de la autopista se están viendo obligados a bajar en dirección a García Barbón, con lo que no se puede subir hacia Urzáiz y Gran Vía, lo que está provocando un mayor embotellamiento en la zona baja de la ciudad.

También ha variado el sentido del tramo República Argentina entre Uruguay y García Barbón, que ha pasado a ser ascendentente. De hecho, los vehículos que bajen por este vial desde Urzáiz se están desviando por el interior de Churruca para llegar a Cervantes y poder seguir bajando hacia García Barbón por Alfonso XIII.

El día 2 de octubre se celebrará en García Barbón (entre República Argentina y Colón) el acto central del Día de la Policía en el que se homenajeará a los caídos en acto de servicio, se impondrán las condecoraciones al mérito policial y se realizarán formaciones estáticas y dinámicas de unidades de Policía Nacional. Además, está previsto que participe el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La calle Cervantes pasa a ser de sentido ascendente hasta el jueves 2 de octubre a las 14.00 horas. / Concello de Vigo

Por ello, desde ayer se han comenzado a montar en García Barbón varias gradas para la celebración de este acto. De hecho ayer, se cortó ya al tráfico el carril bus en sentido Isaac Peral obligando a Vitrasas a reordenar varias líneas de autobús.

Según el aviso que ha hecho público la concesionaria del transporte público (al menos hasta hoy a primera hora el Concello de Vigo no había informado públicamente de estos cortes y cambios de tráfico) hoy seguirá cortado García Barbón en ambos sentidos de circulación entre República Argentina y Colón. Este mismo corte de tráfico se activará también mañana jueves 2 de octubre, con lo que los conductores que se muevan por el centro de la ciudad deberán buscar recorridos alternativos.

A mayores, el jueves 2 de octubre, entre las 13.00 y las 14.00 horas, se sumará a este corte de tráfico el cierre de la circulación en la calle Colón coincidiendo durante esa mañana con la celebración del acto central de la Policía Nacional.