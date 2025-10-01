Los bomberos estrenan nueva escalera
El alcalde, Abel Caballero, destacó la adquisición de una nueva escalera de bomberos articulada, la más alta y avanzada disponible actualmente en España. La inversión supera los 1,1 millones y se une a nuevos vehículos y a más personal para los parques municipales.
