Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos estrenan nueva escalera

Los bomberos estrenan nueva escalera | JOSÉ LORES

Los bomberos estrenan nueva escalera | JOSÉ LORES

El alcalde, Abel Caballero, destacó la adquisición de una nueva escalera de bomberos articulada, la más alta y avanzada disponible actualmente en España. La inversión supera los 1,1 millones y se une a nuevos vehículos y a más personal para los parques municipales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents