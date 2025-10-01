El BNG pide la activación de la Mancomunidad
El Bloque Nacionalista Galego pide sacar de «punto muerto» la Mancomunidad del Área Intermunicipal de Vigo. El frente nacionalista cuestiona la falta de actividad del ente y denuncia que su inversión es equivalente al coste de un café con leche por habitante el pasado ejercicio. El portavoz del frente nacionalista, Xabier P. Igrexas, sostuvo que es «unha casca baleira, apenas un logotipo». Acusa al PSOE y al PP de bloquearla «por cálculos partidistas». «O futuro de Vigo pasa por liderar desde a cooperación a súa realidade metropolitana», defiende.
