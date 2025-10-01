La próxima obra para que Balaídos sea sede del Mundial ya tiene precio: entre 3 y 5 millones de euros

La última obra para la reforma por completo del estadio de Balaídos coge velocidad. Mientras los trabajos en la nueva grada de Gol avanzan según lo previsto, el Concello ha acelerado todos los trámites para ampliar el aforo del recinto hasta los 42.000 espectadores netos que exige la FIFA para ser sede del Mundial 2030. Para ello se construirá una nueva bancada en Tribuna que se añadirá a los csai 6.000 ya existentes. Esta nueva visera, a imagen del «muro amarillo» del Borussia Dortmund, obligará a retranquear 30 metros la fachada norte del estadio reformada hace ahora una década.

En esta ampliación del perímetro se incluirá la construcción de dos nuevos colectores de aguas que sustituirán a los actuales en la explanada anexa. Para ello el gobierno local ya solicitó los permisos pertinentes a Augas de Galicia hace ahora una semana. Este miércoles el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, avanzó nuevos detalles de esta obra menor pero imprescindible para que Vigo pueda acoger los partidos del máximo evento futbolístico dentro de cinco años.

Su coste «estará entre 3 y 5 millones de euros» para los que tratará de involucrar a la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra. "Propongo que vayamos a tercios", explicó el regidor tras enviar una carta a ambos entes en las que recuerda que, trs la renuncia de Málaga, Vigo sería una de las once elegidas al ser la siguiente mejor valorada. "Sabemos que estamos dentro salvo que Louzán vuelva a hacer una Louzanada otra vez", citó Caballero en referencia al cambio en las puntuaciones en junio de 2024 del que considera culpable al actual presidente de la RFEF.

El primer edil olívico exigió que se reconozca este nuevo estatus lo antes posible ya que están en obras al igual que otras sedes como Zaragoza o Las Palmas para llegar a la capacidad exigida. "Cuidadito con retrasar, no tengamos que ir a los tribunales con mayúsculas", amenazó antes de concluir con un "apresúrese señor Louzán, no vaya a ser que esta ciudad pase por encima de usted". Este nuevo colector de aguas en la explanada frente a Tribuna —plaza para la que FARO buscó un nombre tras su humanización el pasado año— se unirá al nuevo tanque de tormentas en las pistas de atletismo de Balaídos. En ese caso el coste será de 5,5 millones.

Riazor, a la espera

Desde la renuncia de Málaga el pasado 12 de julio Vigo ha activado la maquinaria física y burocrática para que Balaídos cumpla los requisitos de la FIFA de cara al evento organizado con Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay en cinco años. Mientras tanto, en A Coruña las dudas no se disipan ya que a día de hoy aún no se conoce el fondo inversor privado que financiará el 30% de la obra, ni el presupuesto para reformar Riazor, ni las afecciones al Deportivo durante la obra.

Los grupos municipales de PP y BNG —ambos necesarios para apoyar cualquier medida— presentarán en el pleno municipal de este jueves dos mociones sobre los avances de un proyecto que debió adjudicarse este verano según los cálculos del propio gobierno herculino. "En tiempo vamos, pero hay que redoblar esfuerzos", explicó ayer el edil de Deportes, Gonzalo Castro, tras meses de silencio en la materia. El caballo de batalla sigue siendo la financiación, en la que todavía "se está trabajando" para optar, como ha comentado en otras ocasiones durante los últimos meses, en la "más ventajosa para todos", según el edil.

La alcaldesa, Inés Rey, pidió "remar todos a favor de la ciudad" ya que supone una "oportunidad histórica" para A Coruña. El comité dirigido por María Tato valoró con seis décimas a Riazor que a Balaídos: 10,82 frente a 10,2.