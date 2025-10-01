África González: «Importamos médicos cuando estudiantes se quedan fuera»

Finalizado el mes de septiembre, mes que todas las partes implicadas destacaron como clave en las negociaciones para la descentralización del grado de Medicina, nada se sabe de este proceso. La Universidad de Vigo (UVigo) traslada que los implicados en el grupo de negociación han pactado no hablar hasta que no alcancen un acuerdo. Ni siquiera informan si están llevando a cabo reuniones. Y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en su visita de ayer al Álvaro Cunqueiro, también rechazó pronunciarse al respecto.

Mientras las negociaciones para la descentralización se dilatan, suman fuerzas los defensores de crear una facultad de Medicina propia en la Universidad de Vigo como primera opción. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se reunió con África González, catedrática en Inmunología de la UVigo, y el catedrático de Endocrinología de la misma institución, Federico Mallo. Este último participó en las negociaciones para el acuerdo de 2015 que, denuncian, «nunca se llegó a cumplir». Defienden que las cosas han cambiado desde entonces, con el envejecimiento de la población y de los facultativos y sostienen que una facultad en Vigo sería «beneficiosa para todos, incluso para Santiago». «España está importando médicos cuando hay mucha gente que se queda fuera de la carrera», reprocha González.

«Vigo tiene que tener necesariamente una facultad de Medicina para que desde primero de carrera las chicas y chicos de Vigo que decidan hacer Medicina se puedan quedar aquí, desde sus casas» defendió el alcalde y añadió: «Con un tamaño razonable de la facultad de Medicina de Vigo, tendríamos un importante nivel sanitario y de formación».

El rector de la UVigo anunció en julio en FARO que presentaría una expresión de interés por Medicina en septiembre si no había acuerdo.