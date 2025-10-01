Más de 120 horas de ocio durante este otoño en Tomiño

Tomiño prepara una agenda cultural para este otoño con más de 120 horas de ocio y cerca de 40 actividades diferentes pensadas para todos los públicos, edades y gustos. La programación comenzará este mismo fin de semana en el auditorio de Goián, con una doble propuesta teatral. El sábado 4 de octubre, a las 21.00 horas, Artika Cia presenta «Non pasarán»; por su parte, al día siguiente a las 17-30 horas, será el turno de «Monstros» de Excéntricas Produccións, un espectáculo de humor diseñado para el público infantil.

De este modo, con el objetivo de «continuar ampliando la oferta de ocio para todos los públicos» la programación de los sábados estará destinada al público adulto, mientras que los domingos tendrán lugar actividades específicas para un público familiar.

En total, entre los meses de octubre y enero, Tomiño acogerá tres cursos y actividades organizadas desde el OMIX, 11 obras de teatro, casi una docena de espectáculos musicales, cinco talleres para público infantil y cuatro sesiones de cine. A mayores, la tradicional programación de Navidad, con actividades solidarias, conciertos de la Coral Polifónica de Tomiño, Bandas de Música o la Cabalgada de Reyes.

Como novedad, el municipio estrena una plataforma en línea para la adquisición anticipada de entradas, aunque se seguirá podiendo comprar de forma presencial antes del evento.