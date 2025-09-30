Vueling mantiene a Vigo en el congelador: más vuelos en Santiago y récord en El Prat

Más de 15,7 millones de asientos en toda su red, 400.000 plazas más que el invierno pasado y récord histórico en el aeropuerto de Barcelona, su principal base, con una oferta de más de 10 millones. Estas son solo algunas de las cifras que acaba de anunciar la aerolínea Vueling para la próxima campaña aeronáutica de invierno que comienza a finales de octubre y acaba en marzo de 2026. «Vueling se ha enfocado en reforzar los corredores clave», subrayan. El aeropuerto de Vigo, desde donde opera solo a El Prat, se queda una vez más en el congelador y fuera de sus planes de expansión. No así el de Santiago, donde su oferta de plazas se verá aumentada un 15%.

Vueling es la única aerolínea que conecta Vigo con Barcelona después de que Ryanair cancelara este mismo enlace a principios de este año. De cara a la temporada de invierno, solo tendrá —como mucho— 11 frecuencias semanales. Es decir, entre 1 y 2 vuelos diarios. En Santiago, donde sí ha anunciado un refuerzo tras los recortes de Ryanair, tendrá entre tres y cuatro vuelos por sentido cada día, casi la misma oferta que tendrán también desde Oporto.

La aerolínea no solo subraya que tendrá un 15% más de plazas en el aeropuerto de Santiago llegando a un total de 578.000, sino que también sumará un avión adicional a su base entre el 15 de diciembre y el 6 de enero que operará definitivamente a partir de la temporada de verano 2026.