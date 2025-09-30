El valor de la vivienda en Vigo creció un 60% en 10 años: el m2 pasa de 2.000 euros

Las cifras económicas vinculadas con la vivienda siguen aumentando a la espera de que se desarrolle el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en vigor desde finales de agosto: trae bajo el brazo suelo suficiente para levantar más de 51.000 pisos y casas. Según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, correspondientes al segundo trimestre de este año, el valor tasado medio de la vivienda libre ya es de 2.092 euros por metro cuadrado, casi un 60% más que hace 10 años: en 2015, era de 1.308 euros. Basta con visitar portales inmobiliarios para confirmar que los precios están por las nubes.

Este año, por primera vez desde el cuarto trimestre de 2010, momento en el que el valor tasado de la vivienda libre alcanzó los 2.002 euros, la cifra superó la barrera de los 2.000 euros: sucedió tanto en el primer trimestre de 2025 (2.021 euros) como en el siguiente. En el segundo trimestre de año, como es habitual, destacaron las tasaciones de pisos y casas con más de cinco años de antigüedad, apartado en el que se enmarcan la mayoría de las propiedades de segunda mano: un total de 729 sobre 816, es decir, casi nueve de cada 10. Esto es fruto de la falta de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) actualizado hasta hace poco más de un mes.

Vigo es la tercera ciudad gallega con el valor tasado medio de la vivienda más elevado, según las cifras del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana correspondientes al segundo trimestre del año. La superan A Coruña, donde el metro cuadrado se situó en 2.572 euros tras 653 tasaciones, y Santiago de Compostela, a 2.210 euros el metro cuadrado de media sobre 181 valoraciones. Les siguen Pontevedra (1.779 euros y 221 tasaciones), Ourense (1.431 y 313 valoraciones), Lugo (1.352 euros y 310 tasaciones) y Ferrol (1.007 euros el metro cuadrado y 215 valoraciones).

tasaciones de viviendas en vigo / Hugo Barreiro

Años sin un Plan Xeral actualizado

Entre los motivos que están detrás del aumento del valor de la vivienda en Vigo, es conocido el escaso ritmo de construcción de pisos y casas en la ciudad en los últimos años por la falta de un Plan Xeral actualizado —destacan las rehabilitaciones, pero van a cuentagotas— hasta finales del pasado mes de agosto. La demanda supera con creces a la oferta. También entran en juego el encarecimiento de materiales y mano de obra o la tendencia del mercado inmobiliario a nivel nacional y europeo.

En 2015, cuando el Tribunal Supremo anuló el Plan Xeral de 2008, se recuperó el de 1993, apoyado en sus modificaciones puntuales y el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP), un documento que les daba la espalda a muchas de las necesidades de la urbe. En los próximos años, se prevé un aumento del ritmo constructivo con el escrito revisado ya en marcha.