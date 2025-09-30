Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vitrasa conciencia a sus usuarios mayores

Vitrasa, en colaboración con la correduría de seguros Willis, acaba de poner en marcha una campaña para la población mayor y fomentar así buenas prácticas en el autobús urbano. Esperar sin invadir la calzada o usar los pasamanos, consejos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents