Vitrasa conciencia a sus usuarios mayores
Vitrasa, en colaboración con la correduría de seguros Willis, acaba de poner en marcha una campaña para la población mayor y fomentar así buenas prácticas en el autobús urbano. Esperar sin invadir la calzada o usar los pasamanos, consejos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil