La viguesa Iria Gómez y su perro Arkan logran el mundial de IGP: «No lo esperábamos, es la primera vez que vence un español»

El IGP (Internationale Gebrauchshund Pruefung) es un deporte canino que evalúa la habilidad de los perros de trabajo en tres áreas principales: rastreo, obediencia y protección. Este deporte tuvo su máxima expresión competitiva hace unos días en Vitoria-Gasteiz, donde 167 participantes de 33 países tomaron parte en el Campeonato del Mundo, una cita que se celebraba por primera vez en España, y donde los anfitriones hicieron historia.

En concreto fue una entrenadora viguesa, quien, junto a su pastor belga malinois, Arkan de Binomium's, se alzó con el título individual en este mundial celebrado en la capital alavesa. Iria Gómez Martínez se convierte así en la primera persona de nacionalidad española, hombre o mujer, en lograr este prestigioso reconocimiento internacional.

Iria Gómez con su perro Arkan, campeones del mundo de IGP. / Cedida

También por primera vez, el equipo español de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), formado por la propia Iria con su perro Arkan, junto a Sergio González/Leon von der Labach, Ángel Núñez/Arzaüss Bowie, Antonio Alonso/Roger K9 Hispania e Iñigo Sierra/Levi Meckelnburger Rüpeln, capitaneados por José Luis de la Vega, se convertían en los nuevos campeones del mundo por equipos.

La selección nacional se alzó con el primer puesto en la categoría por equipos. / Cedida

Ahora afincada en Barcelona, Iria llegaba al evento mundialista después de tres años compitiendo con su peludo de seis años de edad, «un perro criado por mi, nacido en casa, e hijo de mi primera perra con la que empecé en este deporte, Kala de Scofos», explica la viguesa a FARO. En este tiempo, la exitosa pareja ha participado en 14 competiciones, nueve de ellas nacionales, y cinco internacionales.

-Para la gente que desconoce esta disciplina, ¿qué nivel de importancia habría que darle a este título?

-Bueno es la primera vez en 33 años que una española o español vence en esta competición.

¿Esperaba subir al primer cajón del podio? Cuénteme cómo se desarrolló su participación y dónde estuvo la clave.

-La verdad que no, no lo esperábamos, el nivel este año era muy alto, había participantes que ya habían ganado otros años y en otras competiciones. Pero los rastros fueron muy decisivos, los terrenos estaban muy secos y difíciles además de que fue una semana con mucho calor. Nosotros hemos conseguido tener buenas puntuaciones en las tres disciplinas y eso nos ha metido ahí.

-¿Cómo se reparte el mérito en la pareja competitiva (perro y humano)?

-Bueno, en este deporte tanto el perro como el humano pueden perder puntos, el perro debe realizar todos los ejercicios de la forma más rápida y alegre posible, pero el humano debe medir bien los tiempos, saber cuándo dar las órdenes y no hacer ayudas.

-¿Cómo, cuando y por qué empieza a practicar este deporte?

-Hace 11 años que hago IGP. Empecé a practicar este deporte porque cuando lo conocí me gustó lo exigente que es, te obliga a superarte día tras día, a aprender diferentes formas de enseñar los ejercicios. Empecé en el GT Terrameiga en Redondela aunque actualmente vivo en Barcelona y entreno en WDScofos.

-¿Arkan es su primera pareja competitiva?

-Arkan es mi segundo perro de competición, es hijo de mi primera perra de competición Kala de Scofos. Con ella también competi en IGP pero solo a nivel nacional.

-También forma parte de la selección nacional que se hizo con el título por equipos en este Mundial, entiendo, por tanto, que España es una de las potencias en IGP ¿Es por tradición, porque hay buenas escuelas, a qué se debe ese nivel?

-Sí, este año por primera vez el mundial se ha realizado en España, concretamente en Vitoria, y por primera vez también España se hace con el título por equipos. Este año llevábamos muy buen equipo, con mucho nivel. Cada año el nivel es mejor debido a que, el adiestramiento está mejorando y hay más gente que práctica alguna disciplina deportiva con su perro.

-¿Cuánto tiempo le dedica a los entrenamientos y dónde los realiza?

-Bueno, yo no vivo del mundo del perro, para mí el IGP es un hobby que practico en mis tiempos libres. Al tener tres disciplinas consume muchísimo tiempo, intento dedicarle un rato todos los días. En época de competición intento hacer tres días de obediencia, dos de protección y dos de rastro.

Arkan, realizando una de las pruebas del circuito. / Cedida

-¿Qué es lo más complicado a la hora de entrenar a un perro, en este caso a Arkan?

-Bueno, la verdad es que Arkan lo pone todo muy fácil, es un perro con mucha predisposición al trabajo, muy inteligente y con mucho vínculo hacia mí, la verdad es que es el perro perfecto.

-¿Es una disciplina sacrificada en cuanto a tiempo y dinero?

-Sí, para practicar IGP hay que sacrificar mucho tiempo, yo al menos tengo que encontrar un hueco todas las tardes para entrenar con mis perros y las mañanas del fin de semana las dedico al rastro, así que poco tiempo libre me queda. Económicamente no es un deporte caro, ahora, si quieres competir, al no tener ayudas los viajes salen de tu bolsillo.

-Entiendo que hay mucho desconocimiento de los deportes con perros, ¿qué le diría a aquellos que critican estas actividades por la carga de esfuerzo que incide en los animales?

-Como bien dices, hay mucho desconocimiento, en mi opinión primero debes probarlo y después opinar, quizá una vez que lo prueben ya no opinarán igual. Mis perros están deseando entrenar, cada vez que llegamos al sitio de entrenamiento se ponen contentos dentro del coche y están deseando entrar en la pista. Vamos, ellos son felices haciendo lo que hacen.

-¿Les ha afectado en algún sentido la Ley de Bienestar Animal o todo lo contrario?

Pues mira, ahora que lo mencionas, sí, estamos teniendo muchos problemas, sobre todo cuando dejamos los perros en el coche. Nosotros viajamos con ellos a todas partes, y pasan mucho tiempo dentro de los coches o remolques. No es la primera vez que alguien llama a la Policía o dañan nuestros vehículos, aún no haciendo calor o teniendo climatizado el remolque o el vehículo. Así que me gustaría recordar a la gente que nosotros invertimos mucho tiempo y dinero en nuestros perros, les damos buena alimentación, los llevamos al fisio... Nosotros somos los primeros interesados en que nuestros perros estén bien. Seamos lógicos y no nos volvamos locos cada vez que veamos a un perro en el coche.

Galicia es de las comunidades con más clubes para realizar alguna actividad canina, aunque la mayoría se localizan en A Coruña. Pero puedes encontrar al menos un club para cada disiciplina con perros en cada provincia. Iria Gómez — Campeona del mundo de IPG

-En cuanto al apoyo institucional o de patrocinios, ¿cuáles son los principales obstáculos, problemáticas y/o reivindicaciones de vuestro colectivo?

-La verdad es que tenemos muy poco apoyo, quizá los mayores problemas los encuentras cuando buscas un campo donde entrenar y no te permiten usarlo porque van a entrar perros en él.

-¿Cuál es la cuota femenina en este deporte? En las competiciones no hay categorías por sexo, así que usted compite con hombres. ¿Que una mujer sea la campeona del mundo tiene un mérito añadido?

-Bueno, hay muy pocas mujeres haciendo IGP en España, es verdad que desde que yo hago IGP el número de mujeres ha aumentado, pero la verdad es que no sé porque hay tanta diferencia entra ambos géneros. No obstante, aún siendo minoría, cada vez más mujeres ocupan los podiums de las disciplinas caninas.

-¿En Galicia hay tradición de entrenamiento con perros?

-Sí, Galicia es de las comunidades con más clubes para realizar alguna actividad canina, aunque la mayoría se localizan en A Coruña. Pero puedes encontrar al menos un club para cada disiciplina con perros en cada provincia.

-¿Qué les diría a aquellos que se quieran iniciar en esta disciplina?

-Que antes de comprar el perro para hacer IGP vayan a un club a mirar, y se dejen aconsejar por el instructor para seleccionar a su mascota. También que tengan paciencia, es un deporte donde se tarda mucho en formar al perro para la competición.

-¿El perro tiene que tener un carácter y aptitudes concretas para poder competir en IGP o todas las razas son potencialmente válidas?

-Bueno, está claro que hay razas que nacen con más cualidades para este deporte que otras. Necesitas que el perro tenga presa y agresión, que le guste mucho comer y usar la nariz. Las razas más habituales son el pastor belga malinois, el pastor alemán, el schnauzer gigante, el dóberman, el rottweiler y el boxer. Pero en los mundiales se puede observar a veces algún perro de otra raza como airedale, border collie, pastor australiano, golden, labrador, e incluso se puede ver algún vídeo de algún Pincher.

-¿Cuál es su siguiente reto con Arkan?

-Bueno, está temporada ha terminado y él se ha ganado su merecido descanso. En la próxima el reto es seguir manteniendo el trabajo, mejorarlo si es posible y que sigamos disfrutando entrenando juntos como hasta ahora.