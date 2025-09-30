Vigo critica la visita de un ‘tiktoker’ «fascista, machista y homófobo»

El gobierno municipal trasladó ayer su rechazo ante la presencia del tiktoker El Dandy de Barcelona en un evento organizado por un local de ocio, que tendrá lugar este viernes. Así, tras saberse que una discoteca anuncia la presencia de este catalán, «conocido por sus discursos y actitudes abiertamente machistas, misóginas, puteras, franquistas, racistas y homófobas», la teniente de Alcalde, Carmela Silva, expresó la oposición del gobierno local. «Consideramos que Vigo tiene que ser un lugar libre de violencias contra las personas y por eso hacemos un llamamiento a ese local situado en Vigo para que no se produza esta actuación que atenta contra los derechos de las personas», proclamó.