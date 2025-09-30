Vigo critica la visita de un ‘tiktoker’ «fascista, machista y homófobo»
El gobierno municipal trasladó ayer su rechazo ante la presencia del tiktoker El Dandy de Barcelona en un evento organizado por un local de ocio, que tendrá lugar este viernes. Así, tras saberse que una discoteca anuncia la presencia de este catalán, «conocido por sus discursos y actitudes abiertamente machistas, misóginas, puteras, franquistas, racistas y homófobas», la teniente de Alcalde, Carmela Silva, expresó la oposición del gobierno local. «Consideramos que Vigo tiene que ser un lugar libre de violencias contra las personas y por eso hacemos un llamamiento a ese local situado en Vigo para que no se produza esta actuación que atenta contra los derechos de las personas», proclamó.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil