Vig-sec Drone y AP Asesoría triunfan en la gala de Aje

La empresa Vig-sec Drone, con sede en Nigrán, y AP Asesoría, de Vigo, triunfaron en la vigésima edición del Premio Joven Empresario y Empresaria e Iniciativa Emprendedora, respectivamente; organizados por AjeVigo.

Vig-sec Drone es una startup especializada en seguridad, emergencias y defensa puesta en marcha por los hermanos Rubén y Noelia Gil en 2019. La compañía redefine las operaciones estratégicas empleando drones con tecnología de vanguardia y disruptiva. Además de ocuparse de la seguridad de grandes eventos, realiza inspecciones en infraestructuras críticas.

Galardonados en los Premios AJE, evento que se celebró este martes en Vigo. / Jose Lores

En la categoría Iniciativa Emprendedora, la vencedora ha sido AP Asesoría, firma fiscal y contable constituida en Vigo en mayo de 2025 por Ana Prado Cabral y Fran Barros Cordo. Se dedica al acompañamiento del autónomo en lo relativo a la fiscalidad y contabilidad. La digitalización de la empresa, concretamente a través de sus redes sociales, le ha permitido expandirse por toda España.

Entrega de los Premios AJE Vigo. / Jose Lores

Dentro de la categoría Mejor Empresario y Empresaria se han entregado dos accésits. El de Innovación ha sido para Adleta Solutions, empresa puesta en marcha por Adrián Pena, en Vigo. Se dedica al desarrollo de cocinas virtuales así como a la gestión de cocinas propias multimarca para modelo domicilio y take away. Opera en cinco países con más de 100 restaurantes virtuales. El segundo accésit, el de Responsabilidad Social Empresarial, ha recaído en Skeirrum. Plataforma de escape rooms digitales y geolocalizados fundada en 2022 en A Guarda por Erea Rodríguez. Hoy suma más de 150 proyectos para ayuntamientos, diputaciones, GDRs, centros educativos y empresas.

Asistentes a la entrega de los Premios AJE Vigo. / Jose Lores

También se entregó el Premio Honorífico a Alfredo Blanco, fundador de S4 Soluciones Aseguradoras y que este año impulsó la Suevia, firma especializada en gestión de riesgos empresariales.

Alrededor de un centenar de invitados acudieron a la gala celebrada en la sede de Zona Franca, con la presencia, entre otros, del alcalde, Abel Caballero; el conselleiro de Emprego, José González; o la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez.