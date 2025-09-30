Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
Ambas cruzaban hacia el centro escolar por un paso de peatones de Marqués de Valterra
El motorista también tuvo que ser trasladado al hospital tras el accidente
Dos personas heridas leves, una madre y su hija menor; y un motorista con pronóstico reservado después de que este último perdiera el control de su moto y atropellar a las dos primeras a primera hora de hoy en la calle Marqués de Valterra, frente al colegio Ramón y Cajal, por causas que todavía se desconocen.
Según fuentes policiales, el atropello se produjo cuando los heridos cruzaban por el paso de peatones situado frente al colegio. A la zona, además de la Policía Local, que tuvo que cortar la calle al tráfico, se desplazaron también varias ambulancias. Según testigos del accidente, la madre acabó en el suelo y, junto a su hija, fuero trasladadas en ambulancia, aunque a priori, con daños leves.
Se desconoce por el momento la gravedad de las lesiones del motorista. Según testigos de lo ocurrido, salió despedido, al igual que la moto, y acabó golpeando contra la acera.
El accidente se produjo en un punto en el que precisamente en ANPA del CEIP Ramón y Cajal lleva tiempo solicitando que se instalen en este punto bandas reductoras de velocidad para reforzar la seguridad en los accesos y salidas del centro escolar. Además de tratarse de un punto peligroso por la cercanía al colegio, el tráfico se disparó en este vial una vez que se prohibió el giro a la izquieda en la avenida de Beiramar hacia la gasolinera.
