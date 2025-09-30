Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo

Dos personas heridas leves, una madre y su hija menor; y un motorista con pronóstico reservado después de que este último perdiera el control de su moto y atropellar a las dos primeras a primera hora de hoy en la calle Marqués de Valterra, frente al colegio Ramón y Cajal, por causas que todavía se desconocen.

Según fuentes policiales, el atropello se produjo cuando los heridos cruzaban por el paso de peatones situado frente al colegio. A la zona, además de la Policía Local, que tuvo que cortar la calle al tráfico, se desplazaron también varias ambulancias. Según testigos del accidente, la madre acabó en el suelo y, junto a su hija, fuero trasladadas en ambulancia, aunque a priori, con daños leves.

Se desconoce por el momento la gravedad de las lesiones del motorista. Según testigos de lo ocurrido, salió despedido, al igual que la moto, y acabó golpeando contra la acera.

El accidente se produjo en un punto en el que precisamente en ANPA del CEIP Ramón y Cajal lleva tiempo solicitando que se instalen en este punto bandas reductoras de velocidad para reforzar la seguridad en los accesos y salidas del centro escolar. Además de tratarse de un punto peligroso por la cercanía al colegio, el tráfico se disparó en este vial una vez que se prohibió el giro a la izquieda en la avenida de Beiramar hacia la gasolinera.