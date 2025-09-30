Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendida la vista contra los falsos técnicos de Microsoft para estafar

El juzgado de lo Penal nº1 de Vigo suspendió el juicio contra los nueve acusados de presuntas estafas simulando ser técnicos de Microsoft. Cuatro de los encausados se encontraban en busca y captura, por lo que la vista no se celebró.

