Suspendida la vista contra los falsos técnicos de Microsoft para estafar
El juzgado de lo Penal nº1 de Vigo suspendió el juicio contra los nueve acusados de presuntas estafas simulando ser técnicos de Microsoft. Cuatro de los encausados se encontraban en busca y captura, por lo que la vista no se celebró.
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil