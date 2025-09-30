El Sergas arranca con la vacunación contra gripe y covid en las residencias

Los usuarios de residencias de mayores y centros de personas con discapacidades del área de Vigo inauguraron ayer la campaña de vacunación contra la gripe y el covid y que se extenderá hasta el 31 de diciembre. En esta primera fase se inmunizará a todas las personas de estos centros, incluyendo también a los trabajadores.

Como en anteriores campañas, las dosis de la vacuna antigripal que recibirán serán las reforzadas. Además, como novedad, este año también se administrarán las dosis de alta carga a todas las personas mayores de setenta años debido a la evidencia científica lograda con el ensayo clínico Galflu que demostró el incremento de la protección en este grupo poblacional.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitó ayer la residencia de mayores Albi Beade para este primer día de vacunación, acompañada por el subdirector de enfermería del área sanitaria de Vigo, Antonio Rodríguez Pena. Los dirigentes autonómicos incidieron en que Galicia volvió a ser líder en las tasas de cobertura tanto en gripe como en covid en la última campaña. De hecho, el ratio de inmunización gripal en mayores de 65 años fue en la comunidad gallega de un 71% frente al 58,4% del resto de España.

En esta ocasión no será necesario recurrir a grandes recintos para las vacunas, sino que serán los centros de salud los puntos de referencia. Serán citadas por sms de forma proactiva las personas desde 60 años y niños entre los seis meses y los once años salvo aquellos que participen en el programa piloto de vacunación escolar. El resto de grupos de riesgo como embarazadas, personal sanitario o personas inmunodeprimidas podrán pedir cita a través de la aplicación móvil del Sergas.