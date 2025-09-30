Reunión con el nuevo presidente del TSXG
El alcalde, Abel Caballero, se reunió en Alcaldía con el nuevo presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste Sueiras. Fue su primera visita oficial a un municipio gallego. Evidenció su elevado conocimiento de Vigo y de la situación de la justicia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil