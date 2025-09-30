Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión con el nuevo presidente del TSXG

Reunión con el nuevo presidente del TSXG |

Reunión con el nuevo presidente del TSXG |

El alcalde, Abel Caballero, se reunió en Alcaldía con el nuevo presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste Sueiras. Fue su primera visita oficial a un municipio gallego. Evidenció su elevado conocimiento de Vigo y de la situación de la justicia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents