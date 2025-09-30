Relevo histórico en la patronal del taxi de Vigo tras más de una década

Vuelco histórico al frente de Radio Taxi, la central que aglutina la gran mayoría de licencias del sector en la ciudad. La candidatura liderada por Nuria Fernández fue la más votada en las elecciones celebradas este martes derrotando al consejo rector que llevaba más de una década al frente, ya desde la época de Manuel Chorén. Fernández ganó por solo siete papeletas a José Carlos García (168 frente a 161) y se convierte de esta forma en la primera mujer de la historia en ser presidenta de la patronal del taxi en la ciudad olívica, un sector fuertemente masculinizado en el que el porcentaje de conductoras es muy menor.

Más de cuatrocientos taxistas estaban convocados a las urnas en un momento de profunda división entre ellos. Hace poco más de un mes críticos con los dirigentes ya salientes presentaron una moción de censura al considerar que habían incurrido en irregularidades, especialmente adjudicando servicios «a dedo» a conductores afines. Esta circunstancia provocó un auténtico cisma en el sector. Los críticos decidieron formar una candidatura alternativa a Emilio Mosquera, el hasta ahora presidente y que en esta ocasión iba como número dos.

«Sabíamos que iba a ser una votación ajustada. Ahora tenemos que ver cómo está todo para empezar a tomar las primeras medidas», aseguraba tras la votación Nuria Fernández. En los próximos días se formalizará ese relevo en los despachos de Radio Taxi y Nuria Fernández y el resto de su equipo empezará a dirigir oficialmente la central.

Las votaciones se alargaron durante dos horas y nadie era capaz de dar un pronóstico, ni desde un lado ni desde el otro. Tras el recuento, los ganadores lo celebraron y los derrotados se quedaron hundidos. Ese momento fue el de mayor tensión, pues hubo acusaciones cruzadas entre miembros de ambas candidaturas de intentos de pucherazo. Varios compañeros tuvieron que intermediar para evitar que esos enfrentamientos fueran a más.

Finalmente, los derrotados felicitaron a la ganadora y le desearon suerte en esta nueva etapa. Uno de los taxistas que votaron por Nuria Fernández explicaba antes del recuento que «era ya necesario un cambio, porque hasta ahora había muy poca transparencia en la gestión».

Momento delicado

Es la segunda cita electoral en poco más de tres meses (en aquel entonces solo se presentó Mosquera y su equipo) y que la actual junta ha decidido convocar para dar voz a los críticos y que estos presenten una candidatura alternativa. El cambio en la dirección de la patronal del taxi de Vigo llega además en un momento convulso en el sector tras la llegada de Uber a la ciudad.

Se calcula que unos cuarenta vehículos VTC están circulando por Vigo pese a no tener la autorización del Concello para el transporte de viajeros. Y, además, a las puertas de Conxemar, que son los días de mayor volumen de servicios de todo el año entre Vigo y el Ifevi. Es más, la directiva saliente ya había solicitado formalmente al Concello que intensificara la vigilancia durante esos días no solo sancionando a los VTC, sino también reclamando que la Policía inmovilice los vehículos y los traslade al depósito municipal.