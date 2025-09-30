Si hay una normativa que marcó el curso pasado un antes y un después en la educación fue la prohibición del uso de teléfonos móviles en los centros educativos, tanto en las propias clases como en el recreo, comedor, entradas, salidas y también actividades extraescolares. La distracción de los menores y evitar episodios que diesen pie a situaciones de acoso o ciberacoso fueron los principales argumentos detrás de esta medida. Sin embargo, las redes sociales siguen muy activas en las aulas. ¿Cómo? A través de los perfiles en internet, en su mayoría son públicos y abiertos, de los propios colegios. Y es que cada centro publicita –previo consentimiento de las familias– a diario imágenes de su alumnado, del día a día en el aula, salidas a excursiones, fiestas en el patio o simplemente la llegada de los escolares al centro.

El uso de estas imágenes, y por lo tanto del dispositivo electrónico, no responde a una finalidad puramente pedagógica, ya que no actúan como herramienta sino como exposición de los menores. «Se unha familia non o autoriza, vanse segregando os nenos e nenas. O profesorado busca visibilizarse porque inflúe na imaxe dos centros. Si existe un certo debate entre se os centros deben ou non expoñer fotos dos alumnos, a cuestión reside na finalidade pedagóxica e non sempre a hai», argumenta Xosé Manuel Pacho Blanco, abogado y profesor en la facultad de Ciencias Xurídicas de la Universidad de Vigo.

La necesidad de captar nuevo alumno por el descenso de matrículas ante la baja natalidad motivó que cada vez más los centros muestren lo que ocurre en sus clases para llaman la atención de las familias. Y para ello, muchos han tenido que reforzar sus políticas de privacidad para salvaguardar la intimidad del menor. «Lo importante es la manera de estar en redes. Queremos contar a la sociedad y a nuestras familias (como ejercicio de transparencia y para que se sientan más partícipes de la vida colegial) lo que hacemos y lo que somos haciendo un uso responsable y profesional de las redes sociales», explica la responsables de la comunicación del CPR Santiago Apóstol.

Idéntica postura manifiestan desde el CPR Las Acacias. «Procuramos no centrar la imagen en un solo niño o niña; somos especialmente cuidadosos con lo que mostramos. E incluso son los propios padres los que a veces nos advierten si su hijo salen mucho o no», explican desde el centro.

Y es que paradójicamente al permiso que las familias otorgan a los centros para que difundan fotografías de sus hijos en horario lectivo, son muchos los padres o madres que recurren a la justifica para tratar de evitarlo. «Me llaman muchísimo porque sus hijos salen en las redes sociales del otro. Que si se le distingue, se le identifica... Pienso que excede el marco legal. Mientras esta exposición no sea reiterativa y sobre todo no se mercantilice con el niño, que no se use como un lucro, los padres deberían poder llegar a un acuerdo. Pero sí se podría interponer una demanda de jurisdicción voluntaria por salvaguardar la intimidad del menor », zanja la abogada de Familia, Isabel Olcina.