Premian al CEO de Suevia con el galardón honorífico de AJE

Alfredo Blanco, CEO de la correduría de seguros gallega Suevia asesores, será reconocido con el Premio Honorífico de la vigésima edición de los Premios AJE Vigo en la gala que se celebrará esta tarde, a partir de las 18.30 horas, en la sede viguesa de la Zona Franca. Blanco es un referente del emprendimiento gallego con más de 25 años de trayectoria en el sector de la mediación de seguros con una compañía íntegramente de capital gallego.

Águeda Ubeira, presidenta de AJE Vigo, destacó que este reconocimiento «pone en valor el esfuerzo y la profesionalidad de Alfredo Blanco y todo lo que ha aportado al mundo emprendedor de Vigo, España y Portugal».

Además, continúa Ubeira, «es un honor para Aje premiar a personas como Alfredo, que son miembros de AJE Vigo desde hace ya 25 años, de hecho, es el socio número dos». Valora la entidad, por otro lado, su gran compromiso social.