La Policía arranca sus conferencias sobre la vocación, ciberdelitos y riesgo digital

El periodista Manuel Marlasca y el coordinador de prevención de fraudes de Abanca participaron de una mesa redonda sobre los peligros de internet

Inicio de las conferencias de la Policía Nacional. | J. Lores

REDACCIÓN

El Auditorio de Afundación acogió ayer la primera de las conferencias organizadas por la Policía Nacional en el marco de la celebración de los actos instituciones que este año tienen a Vigo como escenario principal.

Bajo el título «Policía Nacional: Vocación de servicio y prevención como eje estratégico» arrancó este ciclo que tuvo como protagonistas a Fernando Corrales, Inspector jefe y coordinador docente en la Escuela de la Policía, quien habló sobre la profesión en la actualidad y también su evolución en los últimos años así como los retos del futuro.

A colación de este futuro, intervinieron a modo de mesa redonda el periodista de sucesos, Manuel Marlasca, que guió un debate imprescindible sobre los retos digitales del día a día y también el coordinador de prevención de fraudes de Abanca, Ricardo Rodríguez que abordó la suplantación de identidad y los fraudes online. El turno siguiente fue para el Inspector Alberto Arias quien aportó soluciones frente al ciberdelito en una sociedad digitalizada. La conferencia de hoy a las 17.00 horas versa sobre la esclavitud.

