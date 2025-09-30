La ocupación de los hoteles, por encima del 80% en septiembre

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, presumió ayer de que los hoteles de la ciudad superaron el 80% de ocupación media durante el mes de septiembre, explicando que este último fin de semana, las cifras alcanzaron el 75,1%. Para el regidor, esto es otra confirmación de que la urbe se ha consolidado en los últimos años como un referente a nivel turístico.

«Vigo es un modelo de desestacionalización único en el mundo, conseguimos estos datos en épocas que otras ciudades ya están al 20% o menos de ocupación», subrayó el alcalde vigués, que augura un cierre de año en cifras muy positivas al aproximarse la Navidad, «en la que volveremos a tener un nivel espectacular».