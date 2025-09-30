La ocupación de los hoteles, por encima del 80% en septiembre
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, presumió ayer de que los hoteles de la ciudad superaron el 80% de ocupación media durante el mes de septiembre, explicando que este último fin de semana, las cifras alcanzaron el 75,1%. Para el regidor, esto es otra confirmación de que la urbe se ha consolidado en los últimos años como un referente a nivel turístico.
«Vigo es un modelo de desestacionalización único en el mundo, conseguimos estos datos en épocas que otras ciudades ya están al 20% o menos de ocupación», subrayó el alcalde vigués, que augura un cierre de año en cifras muy positivas al aproximarse la Navidad, «en la que volveremos a tener un nivel espectacular».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil