Ocho de cada diez viajes al centro se podrían hacer a pie o en bus urbano

La movilidad en Vigo empezará a cambiar antes de final de año con la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones, que aunque en una primera fase supondrán restricciones para un número reducido de conductores, gradualmente las limitaciones irán llegando a cada vez más. En este sentido, el principal objetivo de las ZBE es reducir la dependencia del vehículo privado para fomentar otro tipo de medios de transporte como el autobús urbano o, aprovechando infraestructuras como el Vigo Vertical, facilitar los desplazamientos a pie.

Los datos que maneja el Concello y que se recogen en el proyecto normativo aprobado a principios de mes y que afronta los últimos días en exposición pública, trámite previo a su visto bueno definitivo, señalan que la mayoría de la movilidad que se genera hacia la principal ZBE, que se conformará en el centro y la plaza de Portugal, podría realizarse caminando o utilizando el transporte urbano, dado que cerca de un 80% de los desplazamientos para acceder al ámbito en el que se aplicarán las restricciones son de carácter interno, mientras que un 21% tiene su origen fuera del término municipal de Vigo.

Existe, por tanto, un importante margen de mejora en la disminución del uso del vehículo particular, que según los estudios efectuados por una empresa especializada para el Concello representan todavía cerca de la mitad de los desplazamientos internos en una jornada laborable tipo. Más difícil parece abandonar el coche para desplazarse desde otro concello a Vigo "pola pouca competitividade do transporte público na área", recoge el documento de las ZBE.

La capacidad de atracción del centro, donde se concentra buena parte de la oferta de ocio, pero también muchos puestos de trabajo, se refleja también en que son mayoritarios los viajes de entrada a las calles de la futura ZBE que los de salida, sin distinción en las franjas horarias de mayor actividad.

Por lo que respecta a las otras dos ZBE diseñadas por el Concello, en Calvario y Bouzas, el peso de los desplazamientos de carácter urbano hacia ambas áreas es todavía más intenso, con apenas un 13,2% de viajes que tienen su origen fuera del término municipal vigués, aunque con algunas diferencias entre las zonas.

El barrio de O Calvario mantiene un fuerte componente comercial con una arteria muy viva como es el tramo peatonal de Urzáiz, por lo que el estudio para regular las ZBE pone en valor "que tamén tén un certo poder atractor de viaxes de fóra", siendo mayoritarios los desplazamientos hacia el ámbito protegido que hacia el exterior.

Esto no sucede en el caso de Bouzas, donde en la franja matinal del día son mayoritarios las salidas de la parroquia, "o que se explica polo maior carácter residencial da zona", detalla el documento aprobado por el gobierno municipal.

Afectados directos

El proyecto normativo de las ZBE analiza también la composición de las cuatro áreas elegidas para aplicar restricciones de acceso a los vehículos, que no afectarán a todos los vigueses por igual dado que la ordenanza recogerá distintas excepciones, algunas temporales y otras permanentes.

En esta segunda categoría entrarán las más de 16.000 personas que, según los datos poblacionales, tienen fijada su residencia en alguna de las calles incluidas en las futuras ZBE, por lo que podrán acceder libremente sin preocuparse del vehículo que tenga, al igual que aquellos que cuenten con una plaza de garaje en el interior de las mismas, sea en propiedad o alquilada.

La ZBE más poblada es la del centro, donde según los datos publicados, residen 7.287 personas, cifra que tiende al alza en los últimos años, tal y como sucede en las calles delimitadas en Bouzas, que rozan los 2.900 vecinos. En una tendencia de decrecimiento están los ámbitos delimitados en plaza de Portugal y O Calvario, con 1.016 y 5.036 residentes registrados, respectivamente, indica el documento colgado en la web municipal.

Por tramos de edad, cuatro de cada diez vecinos que viven dentro de las futuras ZBE tienen entre 20 y 49 años, mientras que el 22%tiene entre 50 y 64. El grupo de edad con menor representación es el de menores de 20 años, representando únicamente el 16% del total de población afectada en primera persona. Aquellos que ya han soplado las 65 velas suponen el 21% de los vecinos incluidos dentro de estos ámbitos.