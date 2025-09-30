Entrevista | Domingo Docampo Exreitor da Universidade de Vigo (1998-2006) que se xubila
“A idea era que a Universidade saíra navegar fóra da ría e fixémolo”
«Se con algo gocei de verdade foi coa docencia e que estudantes de hai 40 anos aínda se acorden daquelas clases é o mellor premio»
A Escola de Telecomunicacións rendiu onte homenaxe ao que foi o seu director antes de converterse no responsable da UVigo, entre outros moitos cargos. Alumnos da primeira promoción, colegas investigadores chegados doutras institucións españolas e de EE UU e o actual reitor loubaron o papel de Docampo (Redondela, 1954) como docente, científico e xestor. O catedrático de Teoría da Sinal, que tamén estivo arroupado por moitos compañeiros da comunidade universitaria, falou con FARO tras un acto «moi entrañable».
-Que vai facer a partir de agora?
-Disfrutar da miña xubilación (risas). Como dicía Bogart, eu non fago plans por anticipado. Xa iremos vendo. Aínda teño algunha cousa entre mans, contactos e algúns artigos no prelo. Pero a miña idea é que vaia esmorecendo.
-Despediuse das aulas entón?
-Acabei en xuño e esa é a parte que máis vou botar de menos. Na miña intervención de hoxe [por onte] dixen que me sentía unha persoa moi afortunada. Hai tres patas na miña profesión, a pesquisa, a parte de administración e dirección, se che toca, e a docencia. Na primeira, fun un tipo moi feliz porque a min gústame esculcar, pensar, mirar se hai algo que podo desentrañar e cando sae algún resultado iso é unha felicidade completa que non todo o mundo ten. Na parte de cargos académicos, sempre gocei tamén. Nunca se me notou estresado cos problemas, ao contrario, eu falaba de proxectos, de futuro. Sempre tiven esa visión. E se con algo gocei de verdade foi coa docencia, tanto, que creo que os estudantes o notaban. Gústame tratar de xerar a fame de coñecemento, a paixón por saber e, sobre todo, por entender. Iso é o que comunica o profesor, máis que información, transparencias... E agora é moi reconfortante ver que, ao cabo da túa carreira, estudantes de hai 40 anos aínda se acordan daquelas clases. Entreguei moito aí e iso é para min o premio mellor que hai. Por riba de calquera outra cousa.
-Na homenaxe destacouse esa faceta e tamén o definiron como o arquitecto físico e intelectual da UVigo. O reitor Reigosa alabou a súa capacidade de liderado e como levou a institución á modernidade. Como lle gustaría ser recordado?
-Agradezo todas esas palabras. Había un montón de xente traballando e eu simplemente era a cabeza, a persoa que trata de convencer a moita xente para que os proxectos vaian adiante. Tocoume ese papel, que non me desagrada porque teño certa capacidade de empatía e conexión con todo tipo de xente. Coa empresa, coa xente do común ou cos políticos. Nunca tiven ningún problema. Eu dicíalles que era reitor e que non representaba a ninguén que non fose a UVigo. Entendínme ben con todos, empezando polo presidente Fraga, e fixemos moitas cousas xuntos e moi serias. Sempre vin que a Universidade necesitaba que o reitor fose capaz de captar axudas e que todo o mundo se sentira a gusto. Pero todo isto non se fai senón hai unha morea de xente traballando. A idea era que a Universidade saíse navegar a augas fóra da ría. E fixémolo. E o asunto é que todos temos a sensación de que agora está no mapa e que todos os que nos seguiron entenderon que aquelo era bo. Para min ese foi o premio. A universidade espertou. Colleu un ritmo e agora viran outras dificultades e bonanzas.
-Cal é a súa postura sobre Medicina?
-A mesma que cando fun reitor. Galicia merece ter unha gran facultade. É cousa de todos conseguilo. Pedir cada un a súa é unha opción, pero non a única. A min a que me gustaría sería ter unha gran facultade dando participación a todo o mundo de verdade, en pe de igualdade. Non vexo que ata o día de hoxe iso teña acontecido. Arestora están os reitores de A Coruña e Vigo tratando de conseguilo e a pelota está no tellado da consellería de da USC para conseguir que todo o mundo se sinta partícipe. Entón será unha facultade de Galicia, aínda que nominamente esté dentro de Compostela.
-Que opina sobre a irrupción das universidades privadas?
-Era lei de vida, iba a chegar. O único que habería que pedirlle a todas elas é que de verdade sexan universidades, con independencia de que, salvo unhas poucas,son un negocio. Ten que haber unha vida universitaria ao completo, a xente ten que entrar nunha contorna na que se respire a paixón polo coñecemento, que non só se distribúa senón que tamén se cree. Na medida na que as universidades privadas avancen cara aí poden contribuir como as públicas a facer un tecido de educación superior bo. Hai exemplos noutros países onde son motores incluso de primeira magnitude. E non poñamos o exemplo fácil dos EE UU porque hai dez privadas impresionantes pero son 350 millóns de habitantes. Teñen que ter a función investigadora como unha parte vital porque se simplemente reparten coñecemento non son universidades. Non ofrecen unha experiencia vital do mesmo calibre para os estudantes. Entón, todas aquelas que consigan entrar nese carreiro, benvidas sexan. E non falo de Galicia porque non coñezo nada. Se simplemente son pasarelas para aconseguir titulacións, flaco favor. Se as universidades levan aguantado centos de anos como iconos da sociedade é por algo. Non podemos perder esas esencias.
-Segue sendo a universidade garantía de ter un bo traballo?
-Non, ese non é o tema. Nunca o foi. É unha pregunta case capciosa. Eu sempre fun moi claro cos meus fillos, que non me falasen de traballo senón do que querían estudar. E a día de hoxe eu diría exactamente o mesmo, non mires como se colocan os titulados, senón o que ti queres, o que che gusta, porque tarde ou cedo esta sociedade terá un sitio para ti. Se fas unha desas carreiras que facultan inmediatamente para unha profesión, coidado, porque podes non esar preparado para cando cambien as cousas. Pasar pola universidade é preparar unha cabeza, aprender a aprender para despois saber moverte polo mundo. Se eses valores se perden, eu non acredito que a universidade siga sendo a institución que é hoxe. Ofrecer unha experiencia integral é o reto .
-Nos últimos anos a súa investigación enfocouse na avaliación da actividade científica para detectar comportamentos fraudulentos. Un tema de grande actualidade e interese.
-Empecei no 2010 a desentrañar as variales dos rankings. E vin que moita xente o único que quería era aparecer ben. Isto levoume a analizar ferramentas software para coller toda a información académica e sacar de aí cales son os comportamentos dunha universidade de excelencia e os de institucións ou persoas que buscan atallos. Saíron resultados interesantes e teño algún algoritmo que permite detectar certas cousas. Consultáronme desde Clarivate Analitytics, escribín para unha revista americana sobre os cárteles de citas e citáronme en Nature. O meu modelo matemático funciona para distinguir os investigadores realmente influintes dos que teñen moitas citas, da notoriedade. Porque se falta isto na avaliación estamos perdidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil