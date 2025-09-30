Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
Los bomberos acuden a la entrada del túnel de A Madroa para liberar al piloto, al que le quedó una pierna atrapada
Un motorista ha resultado herido esta mañana en una colisión por alcance con un turismo, ocurrido justo antes de la entrada del túnel de A Madroa, en sentido Tui. El accidente está causando retenciones en la AP-9, desde el acceso de Isaac Peral hasta el puente de Rande.
El choque ocurrió alrededor de las 8:00 en el kilómetro 152 de la autopista. A lugar se ha desplazado una dotación de bomberos de Vigo, ya que las primeras informaciones apuntan a que al motorista herido le quedó una pierna atrapada, informa el 112.
Fue el propio conductor del turismo implicado llamó a los servicios de emergencia. Además de los bomberos, se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y al 061.
El accidente ocurrió en uno de los puntos negros de la red viaria del área viguesa. También anoche otro motorista se vio afectado por un siniestro en otro lugar crítico, en la A-55, en ese caso con el fatal desenlace de su muerte.
