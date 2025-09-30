«Galicia Ilusiona» desembarca en la ciudad con cinco funciones
El público vigués disfrutará en octubre del mayor evento de magia de la comunidad con la presencia de artistas internacionales
El festival Galicia Ilusiona, el mayor evento internacional de magia que se celebra en la comunidad gallega, llega a Vigo para su cuarta edición ofreciendo cinco funciones «únicas» al público en el teatro Afundación. Concretamente, tendrán lugar los días 11 y 12 de octubre en distintos horarios.
El público vigués podrá disfrutar de un cartel de artistas mundiales que han recibido numerosos premios y que visitan Galicia por primera vez. Entre ellos está Seimei, un mago manipulador coreano referente internacional de la magia elegante y depurada. Ha sido premiado con la varita de oro de Monte Carlo.
También llegará a Vigo la compañía Mag Edgard, especialista en grandes ilusiones visuales de alto impacto y cuyo espectáculo fue reconocido en el campeonato mundial de magia celebrado este año en Turín.
Y habrá espacios para talentos gallegos, como Nacho Samena, una gran promesa que cuenta con una impresionante destreza técnica y que logró el premio nacional de magia 2024 y que representará a Galicia en este festival.
El cuarto nombre es el de David Burlet, un artista carismático que combina humor y espectáculo a gran escala y que ha sido nombrado mejor malabarista francés durante tres años consecutivos.
Tampoco faltará el mago Murphy, presentador y maestro de ceremonias encargado de guiar al público en todas las galas con su humor y elegancia. Ha recibido numerosos premios nacionales por su buen hacer dirigiendo estos espectáculos.
Todos ellos conforman un cartel de auténtico lujo, capaz de situar a Vigo y Galicia en la primera línea del ilusionismo europeo. El festival también ofrecerá espectáculos en Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra, Cangas, Ferrol y A Coruña.
El crecimiento de este evento es imparable. En 2024 se agotaron todas las entradas y más de 15.000 personas acudieron a las galas, llenando los auditorios de toda Galicia.
La organización recuerda que la demanda en Vigo es muy elevada y que las pocas entradas que quedan disponibles pueden adquirirse en la web oficial www.galiciailusiona.es.
