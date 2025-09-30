«Galicia Ilusiona» desembarca en la ciudad con cinco funciones

El festival Galicia Ilusiona, el mayor evento internacional de magia que se celebra en la comunidad gallega, llega a Vigo para su cuarta edición ofreciendo cinco funciones «únicas» al público en el teatro Afundación. Concretamente, tendrán lugar los días 11 y 12 de octubre en distintos horarios.

El público vigués podrá disfrutar de un cartel de artistas mundiales que han recibido numerosos premios y que visitan Galicia por primera vez. Entre ellos está Seimei, un mago manipulador coreano referente internacional de la magia elegante y depurada. Ha sido premiado con la varita de oro de Monte Carlo.

También llegará a Vigo la compañía Mag Edgard, especialista en grandes ilusiones visuales de alto impacto y cuyo espectáculo fue reconocido en el campeonato mundial de magia celebrado este año en Turín.

Y habrá espacios para talentos gallegos, como Nacho Samena, una gran promesa que cuenta con una impresionante destreza técnica y que logró el premio nacional de magia 2024 y que representará a Galicia en este festival.

El cuarto nombre es el de David Burlet, un artista carismático que combina humor y espectáculo a gran escala y que ha sido nombrado mejor malabarista francés durante tres años consecutivos.

Tampoco faltará el mago Murphy, presentador y maestro de ceremonias encargado de guiar al público en todas las galas con su humor y elegancia. Ha recibido numerosos premios nacionales por su buen hacer dirigiendo estos espectáculos.

Todos ellos conforman un cartel de auténtico lujo, capaz de situar a Vigo y Galicia en la primera línea del ilusionismo europeo. El festival también ofrecerá espectáculos en Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra, Cangas, Ferrol y A Coruña.

El crecimiento de este evento es imparable. En 2024 se agotaron todas las entradas y más de 15.000 personas acudieron a las galas, llenando los auditorios de toda Galicia.

La organización recuerda que la demanda en Vigo es muy elevada y que las pocas entradas que quedan disponibles pueden adquirirse en la web oficial www.galiciailusiona.es.