Las esperas en la sanidad pública saturan la privada: tres meses para una ecografía

Según los últimos datos presentados por el Sergas, el tiempo medio de espera para realizarse una ecografía ginecológica en el área sanitaria de Vigo supera los tres meses, y una musculoesqueletica, es decir, la prueba que permite comprobar el estado de los tendones del hombro o la rodilla, es de más de dos. A estas esperas hay que añadir la consulta con el especialista, que es el que determina la necesidad de realizar esas pruebas diagnósticas. Salvo casos urgentes, estos procesos se pueden dilatar incluso medio año. Es por eso que son muchos los pacientes que, en busca de una atención más rápida, deciden acudir a la sanidad privada, ya tengan un seguro médico o no.

Pero ese trasvase masivo a la privada está teniendo también consecuencias que están provocando elevadísimas esperas para hacerse pruebas como las ya mencionadas. Es decir, ni pagando se consigue ahora mismo una cita en un plazo razonable de tiempo. En Ribera Povisa, sin ir más lejos, para hacerse una ecografía musculoesquelética hay que esperar hasta diciembre, es decir, tres meses. En Vithas Vigo la demora es algo menor, habiendo citas para mediados de noviembre. Y para una resonancia magnética del hombro, por tomar una prueba concreta como referencia, hay esperas de un mes.

La lectura que se hace de estos datos es múltiple. En primer lugar, obviamente, que cada vez hay más vigueses que deciden apostar por la sanidad privada para evitar los farragosos procesos de la pública. Si quieres una ecografía o una resonancia, pagas por ella y te la hacen sin necesidad de pedir cita a tu médico de cabecera para que te derive con el especialista y que este prescriba dicha prueba.

Otra de las razones de esta saturación en la privada es el aumento considerable en los últimos tiempos de un determinado tipo de lesiones. El auge de deportes como el pádel (en Vigo hay cinco clubes, más las pistas que también hay en gimnasios como los Máis que Auga) provoca numerosos problemas de hombro o de codo en los jugadores que lo practican y que necesitan de pruebas diagnósticas para que los fisioterapeutas puedan determinar un tratamiento concreto y no ir a ciegas.

El proceso, además de lento, puede ser muy costoso: el coste de una resonancia magnética en Vigo supera por lo general los 150 euros, a lo que hay que añadir el precio de la consulta posterior para ver los resultados y las sesiones de fisioterapia.

El problema, ahora, es que en la sanidad privada se ha formado un embudo que sorprende a los propios trabajadores de hospitales como Vithas y Povisa y que esperan resolver cuanto antes. Mientras tanto, en algunos casos, se está llegando a citar a pacientes para hacer pruebas radiológicas incluso los fines de semana.

Más seguros médicos

Todo ello se produce en un contexto en el que la sanidad privada sigue ganando cuota de mercado en Galicia. Solo en la última década han sido cerca de 90.000 los gallegos que han optado por contratar un seguro médico. Las listas de espera en la pública y la práctica cada vez más habitual en las empresas de ofrecer pólizas de salud a sus trabajadores han elevado un 22 por ciento el número de asegurados en la comunidad en los últimos diez años hasta alcanzar la cifra total de 471.849 personas. Esto significa que casi dos de cada diez gallegos cuenta ya con cobertura sanitaria privada.