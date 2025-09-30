Empieza la tramitación ambiental para la recuperación de Alfageme
La nave, los anexos y la antigua vivienda del fundador serán de uso ciudadano
Paso adelante del Concello hacia la recuperación de una de las grandes joyas del pasado fabril de la ciudad: la antigua fábrica de la conservera Bernardo Alfageme, ubicada entre la calle Tomás A. Alonso y la avenida de Beiramar, en Bouzas. El alcalde, Abel Caballero, informó del inicio de la tramitación ambiental de este ámbito, con una superficie próximo a los 14.400 metros cuadrados, paso previo a su desarrollo urbanístico: como se recoge en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), la nave será para uso ciudadano y, además, habrá zonas verdes y residenciales, con un 30% de vivienda sometida a algún tipo de protección por imposición del Ayuntamiento.
Como indicó el regidor, el desarrollo del ámbito permitirá la recuperación de la nave original, diseñada por el arquitecto Gómez Román, así como de sus anexos, que pasarán a manos del Concello, al igual que la antigua vivienda del fundador de la empresa. Estos espacios serán puestos en valor para uso ciudadano, siguiendo el ejemplo del Pazo da Raposeira o la Casa do Patín. Esta actuación facilitará la creación de un espacio verde y público con diferentes elementos patrimoniales integrados, como un hórreo o un cruceiro, que también pasarán a ser públicos.
Empresa de vivienda
Caballero destacó la aprobación de la creación de una Comisión de Estudio para la puesta en funcionamiento de la Empresa Municipal de Vivenda (EMVIGO), que señaló como «el primer paso» para su constitución. Tiene como objetivo elaborar la memoria relativa a los aspectos sociales, financieros, técnicos y jurídicos de la actividad, la forma de ejercicio y los beneficios potenciales. Este órgano está presidido por el propio alcalde.
