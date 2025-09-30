Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Un grupo de niñas, en un parque de Vigo, en una imagen de recurso. / PABLO H. GAMARRA

Los centros deberán abrir sus puertas con servicios mínimos durante la huelga de profesorado de este jueves en Galicia

La Xunta ha fijado, en una orden publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los servicios mínimos para la huelga de profesorado convocada por los sindicatos CIG y STEG para este jueves, que tendrán que garantizar la apertura y cierre de los centros escolares.

Lee aquí la información completa sobre la huelga del profesorado en Galicia.