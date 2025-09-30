Detenido en Vigo tras supuestamente agredir y amenazar a su mujer y llamar a Emergencias para denunciarla
La mujer presentaba diversas lesiones pero el arrestado insistía en que se las había provocado ella misma y que él era la víctima, aunque no presentaba ningún rastro de ataque
Un hombre, de 35 años de edad, fue detenido el pasado domingo en Vigo tras supuestamente agredir y amenazar con un cuchillo a su mujer y llamar él mismo a Emergencias 112 Galicia para denunciarla a ella.
Según informa la Policía Local, el varón llamó para alertar de que su mujer estaba "muy alterada" y lo incitaba a que la agrediese mientras ambos estaban en su domicilio de la calle Conde de Torrecedeira.
Una vez en el punto, los agentes se entrevistaron con la aludida, que indicó que minutos antes se había producido una discusión entre ambos, durante la cual el hombre le había tirado un jarrón, llegando a golpearla.
Después, siempre según la versión de ella, continuó causando daños en la vivienda, cogiendo un cuchillo de cocina y arrinconándola al tiempo que la amenazaba, para pasar luego a golpearla.
A consecuencia de esto, la supuesta víctima presentaba el ojo izquierdo hinchado, cortes en un hombro y en la mano, así como varios hematomas por el cuerpo.
Por su parte, el hombre relató que había sido ella quien tiró los objetos y causó los daños, añadiendo que el episodio de amenazas había sido también protagonizado por ella. Sin embargo, él no presentaba lesión alguna. Por todo esto, fue detenido por la supuesta comisión de un delito de violencia de género.
