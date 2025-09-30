Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido por intentar robar en un vehículo

Un hombre, de 59 años de edad, fue detenido en la mañana de este pasado domingo en Vigo tras supuestamente romper la ventanilla de un coche para robar en su interior. Los hechos ocurrieron en Lavadores y fueron varios vecinos los que lograron avisar a la Policía.

